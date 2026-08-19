Crisis de vivienda y personas sin hogar: el problema que atraviesa a las grandes ciudades del mundo

La crisis habitacional dejó de ser un fenómeno circunscripto a una ciudad o país y se convirtió en un problema global. En Londres, el costo de las propiedades y los alquileres expulsa a miles de personas hacia localidades más pequeñas.

“Hay un plan como para él, él no dice disminuir, él dice erradicar y para erradicar tiene que construir nuevas viviendas, porque si no es imposible”, explicó Marta Nuñez en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. La periodista advirtió además que “hay un problema enorme de vivienda en Londres porque los precios son astronómicos para los jóvenes de ahora”.

El costo de la vivienda expulsa a los habitantes de las grandes ciudades

La situación genera un éxodo hacia zonas periféricas. “Hay mucho éxodo desde la ciudad de Londres a ir a vivir a pueblos más pequeños fuera de Londres”, señaló Nuñez, quien ilustró la magnitud del fenómeno con su propia experiencia: “Yo compré mi casa a setenta y cinco mil libras y ahora está costando más de ochocientos mil”.

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En España, el panorama es similar. Marcelo Molina describió un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible en las grandes ciudades. “El tema de la vivienda es un tema complejo, está cada vez peor, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, y últimamente también en Valencia y en Málaga”, afirmó.

Según Molina, un departamento de apenas 40 o 50 metros cuadrados en el centro de Madrid puede alcanzar los 400.000 euros. “Una cifra absolutamente impagable”, resumió, al compararla con salarios que rondan los 1.500 euros.

Salud mental, adicciones y exclusión social

La falta de vivienda se combina con otros factores que dificultan la salida de la calle. En Brasil, Eleonora Gosman describió una escena cotidiana en San Pablo: “Brasil para mí es el país de la gente que duerme en la calle. Sobre todo en San Pablo”.

En barrios de clase media, explicó, “tenés una cantidad de gente. Ya te digo, yo lo cuento entre tres y cuatro por cuadra”. La elección de determinadas zonas responde también a la seguridad: “La gente justamente va a dormir allí. ¿Por qué? Porque es seguro”.

En Estados Unidos, Norman Powell coincidió en que se trata de un fenómeno extendido: “Prácticamente todas las grandes ciudades tienen ese problema en Estados Unidos, en Canadá y en Europa mismo. Es un problema mundial”.

El periodista señaló además dos factores especialmente relevantes: “Muchas veces los jóvenes que están en las calles durmiendo aquí son gente que tiene problemas de drogadicción” y “también está el problema de los veteranos de las guerras”, muchos de ellos con problemas de salud mental.

La falta de vivienda expone un problema estructural

El diagnóstico de los cuatro periodistas converge en una conclusión: la asistencia de emergencia no alcanza. “Hay muchos factores económicos, financieros, sociales de salud también que tienen que entrar para resolver este problema”, sostuvo Nuñez.

La crisis habitacional, lejos de ser exclusivamente un problema de vivienda, expone una situación estructural de exclusión que atraviesa a las grandes ciudades del mundo.