Vacuna contra el melanoma: cómo funciona la tecnología de ARN mensajero que genera expectativas

Una vacuna experimental desarrollada por Moderna y Merck genera expectativas en la lucha contra el melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos. Según explicó Norman Powell, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el estudio involucró a 1.137 pacientes y utilizó una tecnología conocida por su aplicación durante la pandemia: el ARN mensajero.

“Es una vacuna experimental que ha sido producida por los laboratorios Moderna y Merck”, explicó el periodista, quien destacó la escala del trabajo y señaló que los resultados permitieron “frenar el avance del melanoma”. La particularidad del tratamiento está en el desarrollo de vacunas personalizadas para cada paciente.

Una vacuna personalizada basada en ARN mensajero

“Se utiliza para esta vacuna la tecnología de la vacuna que se utilizó para el COVID, o sea, la ARN mensajero”, señaló Powell. Y agregó que “estas vacunas son personalizadas”, de manera que cada paciente recibe un contenido específico orientado a generar el efecto buscado.

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La tecnología también se investiga para otros tipos de cáncer

Los resultados despertaron interés en la comunidad científica y serán presentados en conferencias internacionales especializadas en oncología. Además, la misma tecnología se encuentra bajo investigación para otros tumores.

“Se está trabajando con esta misma tecnología, la ARN mensajero, para otros tipos de cáncer”, afirmó Powell, quien mencionó especialmente al cáncer de páncreas, una de las enfermedades oncológicas con mayores desafíos terapéuticos.

El avance también tuvo repercusión en los mercados. Moderna, uno de los laboratorios involucrados en el desarrollo, registró un fuerte salto en el valor de sus acciones. “Hoy Moderna llegó a tener un pico ascendente de 160%”, indicó Powell.

Los resultados observados en pacientes con melanoma

Más allá del impacto financiero, el interés principal está puesto en los resultados médicos observados hasta ahora. En pacientes que ya habían tenido un melanoma y habían sido sometidos a una intervención quirúrgica para retirarlo, la vacuna mostró resultados particularmente prometedores.

“Los pacientes tenían ya el melanoma y con una intervención quirúrgica la extrajeron y después con la vacuna no volvió nunca más el melanoma”, explicó Powell. Para el periodista, “evidentemente el resultado es positivo”.