Tarifas, combustibles y subsidios: cómo puede cambiar el costo de la energía en Argentina

Para Juan José Carbajales, la política tarifaria del Gobierno atraviesa distintas etapas. “Los segmentos regulados ya están, tienen su camino, su horizonte”, explicó en referencia a las revisiones tarifarias para transporte y distribución y a la actualización mensual vinculada con la inflación.

El especialista también destacó el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados: “Ahora quedaron sólo con subsidios o sin subsidios, pero bajando la vara de los subsidios”. Según explicó, algunos hogares perdieron las ayudas mientras otros conservaron un bloque de consumo subsidiado.

El costo de la energía para la industria durante el invierno

En paralelo, el invierno y el encarecimiento de la energía importada trasladaron mayores costos a la industria. “El Gobierno le dijo a las industrias: ustedes van a pagar el costo pleno de la energía”, señaló Carbajales.

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El resultado, afirmó, fue que algunas empresas recurrieron a combustibles alternativos y otras directamente redujeron o frenaron su actividad. Sobre la expectativa de que el aumento de la producción argentina permita abaratar la energía, fue cauteloso: “En el largo plazo todo está dado para que el costo energético global baje”, principalmente por el aporte de Vaca Muerta y la sustitución de importaciones de gas.

Sin embargo, advirtió que la transición todavía genera costos: “En el corto plazo, más la guerra, hizo que el costo del megavatio se duplicara este invierno”.

Petróleo, combustibles e impuestos: cuándo llegará el alivio al surtidor

Respecto de los combustibles, Carbajales explicó que la Ley Bases establece referencias internacionales: “Si es el crudo, al export parity; si es los combustibles, al import parity”.

Durante la escalada internacional de precios, YPF aplicó un mecanismo para amortiguar el impacto. “Cuando baje el precio internacional lo voy a ir recuperando”, resumió el especialista sobre esa estrategia, aunque aclaró que la recomposición todavía fue parcial.

También apuntó a la carga impositiva. “Estamos lejos todavía de estar en el nivel regulado por la ley”, sostuvo, y consideró que esa diferencia funciona como un margen de amortiguación para el Gobierno.

Aun así, el principal problema no sería únicamente el precio internacional: “El problema acá por ahí no es ese, que te sirve para estimular inversiones, sino la capacidad adquisitiva del salario”.

Finalmente, Carbajales remarcó el peso de YPF en la formación de precios: “Siempre YPF es el regulador, tiene más del 50% del mercado”. Y dejó una última advertencia sobre el escenario macroeconómico: “Y tenés el dólar planchado”.