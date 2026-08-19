Quién es Nathalie Harp, la "impresora humana" que se convirtió en la mano derecha de Donald Trump

Nathalie Harp, de 35 años, pasó de trabajar en un canal de noticias ultraconservador a convertirse en una de las personas más cercanas a Donald Trump. Según explicó Norman Powell, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, “se acercó mucho a Trump” y tuvo participación en la última convención republicana, donde pronunció un discurso.

Su exposición creció luego de que el senador demócrata de Georgia, John Ossoff, apuntara contra Trump y mencionara públicamente a Harp. El legislador cuestionó al presidente por su viaje en el avión que recibió como regalo de Qatar y afirmó que estaba acompañado por su secretaria mientras desatendía sus responsabilidades.

La asesora que siempre está junto a Donald Trump

El episodio puso nuevamente el foco sobre una colaboradora que, pese a su cercanía con el mandatario, suele mantenerse fuera de las fotografías oficiales. “Siempre, aunque está al lado de Trump, conserva unos metros de distancia y no cae dentro de la fotografía”, describió Powell.

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Su presencia adquirió especial relevancia durante un episodio de seguridad que involucró al avión presidencial. Ante una supuesta amenaza de ataque iraní, Trump fue trasladado a otra aeronave y, según el relato de Powell, “esta joven Nathalie Harp fue una de las que tuvo la suerte de viajar con Trump en ese avión supuestamente más seguro”, mientras parte de la comitiva permanecía en el avión presidencial.

Harp también acompaña a Trump durante sus jornadas de golf y tiene una particular función: lleva una impresora portátil para acercarle documentos y artículos mientras juega. “Ella le va imprimiendo artículos que necesita que Trump vea en las canchas de golf”, explicó el periodista. Por eso recibió un curioso apodo: “la impresora humana”.

La estrecha relación de Nathalie Harp con Trump

La particular dinámica llamó la atención incluso porque Trump podría acceder a los documentos mediante dispositivos electrónicos. Sin embargo, Powell explicó que “se ve que Trump le gusta tener los papeles más que ver las pantallas”.

El periodista también destacó la estrecha relación personal entre ambos. “Ella es muy fiel a Trump, lo defiende todo el tiempo”, afirmó.

Según relató Powell, Harp atribuye al presidente una intervención decisiva durante un tratamiento contra un cáncer de hueso que padeció. “Según ella Trump permitió que un medicamento especial le fuera administrado a ella”, señaló, aunque aclaró que ese dato “no sé si está confirmado”.

La polémica que convirtió a Harp en una figura mediática

La polémica declaración de Ossoff terminó convirtiendo a Harp en una figura inesperadamente mediática. “Está en todas las primeras planas”, resumió Powell sobre la mujer que se transformó en una presencia permanente junto al presidente estadounidense.