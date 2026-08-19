Trump rompe las negociaciones con Irán y busca acercarse nuevamente a Kim Jong-un

La política exterior de Donald Trump atraviesa un nuevo escenario de tensión, marcado por el endurecimiento de la postura de Estados Unidos frente a Irán y un renovado acercamiento hacia Corea del Norte. En Ronda de Corresponsales de +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, explicó los principales movimientos de Washington.

Según Powell, Trump decidió por el momento abandonar las negociaciones con Teherán después de varias semanas en las que había anticipado un posible acuerdo. La nueva estrategia contempla una mayor presión económica sobre Irán, mientras las fuerzas estadounidenses continúan bloqueando el Estrecho de Hormuz.

Trump abandona las negociaciones con Irán

El cambio de estrategia se produce después de que las conversaciones con Irán no alcanzaran los resultados esperados por la administración estadounidense. Powell recordó que Trump había insistido durante semanas en que las negociaciones avanzaban y que un acuerdo podía estar cerca.

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Sin embargo, ante la falta de entendimientos, el presidente estadounidense decidió modificar su postura. Según el corresponsal, “ante la falta de acuerdos directamente no va a haber negociaciones, pero sí presión económica”.

El nuevo enfoque combina las medidas económicas con una fuerte presencia militar en la región. Powell señaló que “las fuerzas de Estados Unidos siguen bloqueando el Estrecho de Hormuz”, uno de los puntos estratégicos involucrados en la tensión con Irán.

El conflicto con Corea del Sur y el acercamiento a Kim Jong-un

En paralelo al conflicto con Irán, la administración Trump modificó su relación con Corea del Sur. Powell explicó que el mandatario estadounidense está molesto porque Seúl se negó a respaldar la campaña contra Teherán.

Como consecuencia, Trump decidió reducir la extensión de los ejercicios militares que Estados Unidos realiza anualmente junto a Corea del Sur. Según Powell, los ejercicios terminaron recientemente luego de ser acortados.

El corresponsal vinculó esa decisión con el intento de Trump de recuperar el diálogo con Kim Jong-un. “Trump intenta de esta manera volver a congraciarse con el líder de Corea del Norte”, sostuvo.

Corea del Norte y una relación marcada por décadas de aislamiento

El acercamiento adquiere relevancia por las características particulares de Corea del Norte, un país que permanece bajo el control de la familia Kim desde la división de la península tras la guerra de Corea, entre 1950 y 1953.

Durante el segmento, se destacó la profunda diferencia cultural entre Corea del Norte y Corea del Sur, pese a que ambas sociedades comparten un origen histórico. La separación produjo décadas de evolución política y social completamente diferentes.

En este contexto, Powell señaló que el vínculo con Corea del Sur se convirtió en otro de los puntos de fricción para Trump, mientras que el mandatario estadounidense busca recuperar el canal de diálogo con Pyongyang.

Trump y los conflictos con sus aliados

El escenario internacional no se limita a las tensiones con Irán y Corea. Durante el análisis en Ronda de Corresponsales de +Perfil, también se repasaron los desencuentros de Trump con distintos aliados y socios comerciales.

Entre ellos aparece Canadá, cuyo primer ministro, Mark Carney, alcanzó recientemente un acuerdo con Washington después de que Trump amenazara con aumentar los aranceles. El presidente estadounidense le dio un plazo de tres días para reactivar los convenios bilaterales y evitar nuevas medidas comerciales.