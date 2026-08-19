Trump aumentó los aranceles a Brasil y Lula busca llevar el conflicto a los organismos internacionales

La relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa un momento de fuerte tensión por la política comercial de Donald Trump y su acercamiento a sectores vinculados al bolsonarismo. Para Eleonora Gosman, el presidente estadounidense acumuló decisiones que terminaron perjudicando incluso a sus propios aliados.

“Si vos hacés un recuento de las metidas de pata fueron muchas”, sostuvo la periodista en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al analizar los movimientos de Trump. Entre ellos, recordó el encuentro que mantuvo con Lula y, poco después, la recepción de Flavio Bolsonaro, acompañado por su hermano Eduardo Bolsonaro, uno de los dirigentes brasileños con mayor llegada a Washington.

Trump endureció los aranceles contra Brasil y luego tuvo que retroceder

Según Gosman, la secuencia tuvo consecuencias inmediatas. “Inmediatamente que vuelve Flavio Bolsonaro a Brasil, él impone aranceles terroríficos”, afirmó.

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Trump elevó hasta un 25% los aranceles sobre numerosos productos brasileños, generando un fuerte impacto sobre el comercio bilateral.

El café fue uno de los productos que expuso las dificultades de la estrategia estadounidense. “Tuvieron que rápidamente retroceder porque se estaba abriendo una… no había café en el mercado americano”, explicó Gosman, quien remarcó la importancia de Brasil como proveedor de ese producto para Estados Unidos.

Para la periodista, este tipo de decisiones rompe con la tradición de la política exterior estadounidense. “Fue una cosa que no condijo con un gobierno americano tradicional, digamos, o con los gobiernos americanos a los que estábamos acostumbrados”, señaló.

Lula apuesta por los organismos internacionales para responder a Trump

Frente a las medidas de Washington, Lula decidió recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Gosman destacó que el presidente brasileño intenta encauzar el conflicto mediante las instituciones internacionales, pese al debilitamiento de esos organismos.

“Trump, por ejemplo, ha destruido la OMC”, afirmó la periodista, aunque destacó la decisión de Brasil de acudir igualmente a ese ámbito para plantear su reclamo comercial.

En ese escenario, la Asamblea General de las Naciones Unidas aparece como otro posible espacio de encuentro entre los líderes. “Hay un marco muy distinto, porque es un par de las instituciones internacionales, que no se pueden desconocer”, sostuvo Gosman.

La relación entre Lula y Estados Unidos y el antecedente de George W. Bush

La comparación con gobiernos estadounidenses anteriores también resulta inevitable. Durante la presidencia de George W. Bush, Lula mantuvo diferencias con Washington, incluso por la guerra de Irak, pero la relación bilateral no llegó a una confrontación de esta magnitud.

“Lula se opuso, por ejemplo, a la guerra contra Irak y no pasó nada”, recordó Gosman. Y concluyó que ese antecedente refleja un principio que hoy parece más debilitado: “Lo cual es normal en las relaciones bilaterales, sobre todo el respeto”.