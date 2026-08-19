Cómo surge la relación entre Fernando Cerimedo y la familia Bolsonaro en Brasil

En un nuevo segmento de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó el vínculo entre Fernando Cerimedo y la familia Bolsonaro. Según el relato de Eduardo Bolsonaro, la relación habría comenzado en 2010, aunque la propia Universidad de Harvard habría desmentido que Cerimedo y los hijos de Jair Bolsonaro hayan sido alumnos de la institución.

Gosman reconstruyó el vínculo y su posterior participación en las campañas de la derecha brasileña. “Primero un dato singular y que puede ser inclusive escandaloso. ¿Quién fue el que conectó a Cerimedo con la familia Bolsonaro o más precisamente con Jair Bolsonaro? Nada más ni nada menos que el segundo hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro”, planteó.

La versión sobre Harvard que fue desmentida

Asimismo, explicó que Eduardo Bolsonaro afirmó conocer a Cerimedo desde 2010, cuando ambos supuestamente estudiaban un doctorado en Harvard. Sin embargo, señaló que la universidad negó esa versión: “Harvard desmintió totalmente la posibilidad, dicen no hay ningún alumno, ninguno de los alumnos de esta institución se corresponden con nombres y apellidos de los dos hijos”.

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Según la reconstrucción, Cerimedo tuvo posteriormente una participación en la primera campaña presidencial de Jair Bolsonaro, en 2018, y volvió a ser convocado en el contexto de las elecciones de 2022, cuando Bolsonaro enfrentó a Luiz Inácio Lula da Silva. “Él es consagrado presidente en el 2019. Posteriormente a eso, según el propio Eduardo Bolsonaro, lo vuelve a convocar para el 2022, cuando son las elecciones donde Jair Bolsonaro compite con Lula”, describió Gosman.

Para entonces, Cerimedo ya había fundado su propia empresa de marketing y contaba con numerosos sitios distribuidos internacionalmente: “Ya a esa altura Cerimedo tenía su propia empresa de marketing que fundó en 2019, tenía un montón de sites distribuidos por el mundo, se cuentan como 30”.

Uno de los momentos centrales de su trayectoria en Brasil llegó después de las elecciones de 2022, cuando participó activamente de las denuncias de fraude impulsadas desde sectores vinculados al bolsonarismo. “Y se destacan en 2022 porque es uno de los que interviene más activamente en la campaña realizada por las redes sociales para denunciar que la elección que le había dado el triunfo a Lula era un fraude”, resaltó la periodista.

Cerimedo y la investigación por el intento de golpe en Brasil

Ese episodio quedó posteriormente relacionado con las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro atacaron las instituciones democráticas brasileñas: “Entonces, a partir de ahí, la Policía Federal, cuando empieza a investigar el intento de golpe de grado, que ocurrió en el 2023, vienen los inicios”.

Gosman señaló que la investigación contra Cerimedo finalmente no avanzó en Brasil después de que la Fiscalía General desestimara el proceso. “Le inician un proceso a Cerimedo, la Policía Federal, pero luego la desestima lo que es la Fiscalía General de la República”, expresó.