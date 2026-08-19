Terremotos en Granada: hubo seis movimientos en una madrugada y crece la preocupación

La ciudad de Granada, en el sur de España, atraviesa una seguidilla de movimientos sísmicos que generó preocupación entre los vecinos. En Ronda de Corresponsales de +Perfil, el corresponsal en España, Marcelo Molina, señaló que durante la madrugada se registraron seis temblores de entre 3 y 4 grados y que los movimientos podrían continuar durante varios meses.

Si bien los sismos no fueron considerados de gran magnitud, la frecuencia con la que se producen generó temor y obligó a adoptar medidas preventivas. Según Molina, unas 600 personas fueron desalojadas y alrededor de 600 edificios presentan daños, aunque no fueron descriptos como graves.

Seis movimientos sísmicos durante la madrugada

La seguidilla de temblores se concentró durante la noche y la madrugada. “A partir de las 11 de la noche y durante la madrugada, hubo seis movimientos de entre 3 y 4 grados”, señaló Molina durante Ronda de Corresponsales de +Perfil.

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El corresponsal explicó que Granada es una zona sísmica, aunque la población no está acostumbrada a experimentar movimientos de esta manera y con tanta frecuencia. “No son temblores grandes, pero también es verdad que es una ciudad que si bien es sísmica, no está acostumbrada a este tipo de movimientos, sobre todo tan seguido”, sostuvo.

Edificios dañados y vecinos que debieron dormir en la calle

El temor aumentó debido a los daños registrados en distintos edificios. Las autoridades estiman que unas 600 construcciones fueron afectadas, lo que llevó a habilitar parques y plazas para que los vecinos pudieran permanecer fuera de sus viviendas.

La situación se produjo además durante una noche de altas temperaturas. “Mucha gente estuviera en la calle con mucho temor, durmiendo en la calle, como acampando, como grandes campings en toda la provincia y en varios ayuntamientos”, relató Molina.

En total, según lo informado durante el segmento, hubo 600 personas desalojadas como consecuencia de la situación. Las autoridades también establecieron recomendaciones para que los habitantes estén preparados para abandonar rápidamente los edificios ante nuevos movimientos.

La Alhambra reabrió con nuevos recorridos

Uno de los puntos afectados por la situación fue la Alhambra, uno de los principales sitios turísticos de Granada. El complejo volvió a abrir sus puertas, aunque con nuevos recorridos debido a que algunas zonas habían sufrido consecuencias por los movimientos.

Al mismo tiempo, las autoridades reforzaron las indicaciones para la población. El protocolo establece que, ante un nuevo temblor o una señal de alerta, los vecinos deben estar preparados para evacuar rápidamente los edificios.

Una situación que podría prolongarse durante meses

La preocupación no está vinculada únicamente a los movimientos registrados hasta el momento. Según lo señalado por Molina, las estimaciones apuntan a que la actividad sísmica podría prolongarse durante un período considerable.

“Granada está temblando, calculan que esto va a seguir”, afirmó el corresponsal, al describir una situación que mantiene en alerta a vecinos y autoridades del sur de España.