Segundo terremoto en tres días en Granada: desalojan la Alhambra

Un terremoto de magnitud 4,8 golpeó este martes Granada, en Andalucía, sur de España, apenas tres días después de otro sismo de magnitud 5 en la madrugada del sábado.

El movimiento de tierra tuvo cinco réplicas en la primera hora e hirió levemente a tres personas, una de ellas una niña que fue llevada al hospital, según indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de Andalucía.

También provocó daños en construcciones. Los servicios de emergencia señalaron que recibieron más de 50 llamadas para informar de grietas en paredes y caídas de escombros. Los vecinos, asustados, dejaron los edificios para deambular por las calles y plazas.

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El nuevo sismo se produjo hacia las 10.38 de la mañana en Granada (5.38 en Buenos Aires). Tuvo epicentro en la localidad de Alhendín, a 10 kilómetros al sur de la ciudad, según el Instituto Geográfico Nacional de España.

La Alhambra fue evacuada preventivamente

En la Alhambra, un conjunto monumental de tradición árabe clasificado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, las autoridades evacuaron a los turistas por razones de seguridad.

El conjunto de palacios quedó "en revisión tras la actividad sísmica", explicaron las autoridades del monumento en X. "La dirección del patronato evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura", agrega el comunicado.

Posteo de las autoridades de la Alhambra en X.

La Alhambra es el segundo punto más visitado de España, con un promedio de afluencia de tres millones de turistas por año.

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

"Se ha caído todo, ha sido espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, una trabajadora de un laboratorio que estaba en un supermercado de Granada cuando se produjo el terremoto.

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"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", escribió en X este martes el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que pidió "máxima prudencia".

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