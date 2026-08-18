Más allá de Malvinas: el mapa de la red británica que atraviesa el Atlántico Sur

La protesta argentina por el movimiento del buque británico HMS Medway hacia la costa continental volvió a poner a Malvinas en el centro de la política exterior, aunque detrás de ese episodio existe una estructura bastante más extensa que la disputa por el archipiélago.

El 13 de julio, por instrucción del canciller Pablo Quirno, la Argentina presentó una nota formal ante la Embajada británica por los movimientos del buque realizados "sin consulta previa", según el comunicado, y que pasaron por aguas jurisdiccionales argentinas. El episodio ocurrió, además, en los días en que la relación bilateral estaba atravesada por la enorme exposición que tuvo el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

La discusión volvió así a concentrarse no solo sobre la soberanía del archipiélago, sino en torno a la explotación ilegal de sus recursos pesqueros y petroleros (con el proyecto León Marino preparando el terreno para iniciar la extracción en 2027).

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En ese contexto, el despliegue británico en el sur del país obligó a ampliar la mirada hacia la estructura militar y logística, anclada en los territorios de ultramar que atraviesan el océano Atlántico y que le permite a la lejana Londres proyectar su influencia en una de las regiones más estratégicas del mundo.

Desde la isla de Ascensión, al oeste del cuerno de África, hasta las Islas Malvinas. y desde allí hacia Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida argentina, Londres sostiene una estructura de posiciones y capacidades militares que le permite mantener presencia en una de las regiones más alejadas de su territorio continental.

Las bases del Reino Unido en el Atlántico medio y sur. Fuente: Perfil.com/Ministerio de Defensa británico

Malvinas, clave de la estrategia de seguridad nacional británica

La arquitectura de esta proyección, en tanto, fue trazada por el propio gobierno británico según consta en sus documentos estratégicos publicados a lo largo de 2025, empezando por su Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy) publicada en junio.

"Mantendremos nuestra presencia militar en Gibraltar, las Áreas de Base Soberana de Akrotiri y Dhekelia, la isla Ascensión, las islas Malvinas, Georgias del Sur y las islas Sandwich del Sur", sostuvo el comunicado publicado por el gobierno británico, marcando sus prioridades en Defensa, muy alineadas con el contexto internacional, dominado por la renovada doctrina de seguridad de su histórico socio, Estados Unidos.

El mismo documento agrega que esos territorios de ultramar ofrecen al Reino Unido y a sus aliados bases ubicadas estratégicamente que sostienen una amplia variedad de capacidades de seguridad, y vincula esa presencia con el apoyo a la presencia científica británica en la Antártida argentina.

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Dentro de esa estructura, sin embargo, Malvinas no aparece como un punto más sino como la pieza alrededor de la cual Londres articula su postura militar en el Atlántico Sur. El documento llamado Revisión de la Defensa Estratégica (Strategic Defence Review), publicado en junio de 2025 por el Ministerio de Defensa británico, establece que el Reino Unido mantendrá "una postura militar defensiva en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur", junto con la defensa de otros intereses británicos y el cumplimiento de sus obligaciones bajo el sistema del Tratado Antártico.

La formulación revela a Malvinas como la pieza clave de la planificación militar británica en una región que despierta cada vez más interés por sus recursos naturales, más allá de la disputa por la soberanía del archipiélago con Argentina, reiterada en instancias multilaterales.

Por otro lado, documentación británica permite seguir la conexión hacia el norte. En mayo de 2024, el Gobierno de Ascensión, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Foreign Office) y el Ministerio de Defensa británico publicaron una declaración conjunta (Ascension Island One Island Vision Statement) sobre el futuro de la isla en la que incluyeron entre sus objetivos de Defensa mantener el papel de Ascensión en el apoyo al acceso a las Islas Malvinas, sirviendo de nodo que conecta el Atlántico medio con el extremo sur.

Islas Malvinas argentinas.

A esto se suma la inclusión de este mapa en la estructura de las fuerzas armadas británicas, especialmente las denominadas Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur, encargadas de preservar la dominación de los territorios usurpados en 1833. La iniciativa, en tanto, forma parte de otra mayor: la Red Integrada de Defensa Global británica.

Con respecto a la Antártida, y pensando en la renegociación del tratado que preserva el continente blanco, la estrategia incluye una operación llamada Austral Endurance, en la que personal de las fuerzas especiales británicas para el Atlántico sur trabajó con efectivos chilenos y otros socios británicos para fortalecer el acceso y la capacidad de operación en el entorno antártico.

Llevada a cabo en enero de 2026, la operación buscó reforzar la presencia, el acceso y la cooperación logística británica en la región. El texto agrega que los activos británicos basados en las Malvinas contribuyen "estratégicamente a la seguridad, la cooperación y el apoyo científico en el Atlántico Sur, además de la defensa de las islas".

La arquitectura, entonces, no depende de una sucesión de grandes instalaciones militares, sino que combina territorios de ultramar, infraestructura, capacidades aéreas y navales, transporte y cooperación con otros países. En todos los casos, la base aérea Monte Agradable, en las afueras de Puerto Argentino en Malvinas, aparece como la pieza central.

cp