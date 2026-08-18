Alerta en España: una seguidilla de terremotos golpeó Granada en plena temporada turística

Una seguidilla de siete movimientos sísmicos sacudió Granada durante el fin de semana, con magnitudes de entre cuatro y cinco grados. Los temblores provocaron desprendimientos, daños en mampostería y autos aplastados, aunque hasta el momento no se registraron víctimas fatales.

Marcelo Molina, corresponsal de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que los movimientos se produjeron en una zona de España catalogada como sísmica y que el episodio generó especial preocupación por desarrollarse durante una de las etapas de mayor actividad turística. Entre los lugares evacuados estuvo La Alhambra, uno de los principales atractivos de Granada.

Siete terremotos sacudieron Granada durante el fin de semana

Molina explicó que Granada se encuentra al pie de la Sierra Nevada y que se trata de una zona con antecedentes de actividad sísmica. “Estamos hablando de Granada, precisamente una zona que está catalogada como zona sísmica”, señaló.

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El corresponsal recordó que en 2021 ya se había registrado un movimiento similar, aunque la particularidad del episodio actual estuvo dada por la cantidad de sismos concentrados en pocos días. “En el 2021 había habido algún movimiento similar. Acá lo que llamó la atención fue que hubo siete en todo el fin de semana”, explicó.

Los movimientos comenzaron el viernes por la noche y continuaron durante todo el fin de semana. Según Molina, “anduvieron todos entre cuatro y cinco grados”, una intensidad que, aunque puede parecer moderada, alcanzó para generar daños materiales.

“Es suficiente como para que haya habido varios desprendimientos, mampostería, autos aplastados”, detalló el periodista. Hasta el momento, se reportaron tres heridos leves como consecuencia de la caída de escombros, mientras que no se registraron víctimas fatales.

Evacuaron La Alhambra en plena temporada turística

La seguidilla de sismos se produjo durante una etapa de alta actividad turística en Granada, una de las ciudades más visitadas de España. El temor generado por los movimientos obligó a evacuar distintas atracciones turísticas.

Entre los lugares desalojados estuvo La Alhambra, uno de los principales íconos de la ciudad y de España. Molina recordó que el complejo recibe más de dos millones y medio de personas al año y que fue construido en el siglo XIII.

De acuerdo con los relevamientos realizados hasta el momento, el histórico complejo no presenta daños importantes. Sin embargo, el impacto psicológico de los terremotos fue significativo, especialmente después de los episodios registrados previamente en Colombia y Venezuela.

“El miedo, después de ver lo que pasó en Colombia y Venezuela, se apoderó de la gente”, relató Molina. Incluso en una jornada con temperaturas cercanas a los 40 grados, muchas personas permanecieron en plazas y calles por temor a ingresar a los edificios.

El temor alcanzó a otros edificios históricos

La preocupación también alcanzó a otros puntos turísticos de Granada. La Capilla Real, donde se encuentran los restos de los Reyes Católicos, y la Catedral de Granada, construida en el siglo XVI, forman parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Molina señaló que, pese a que estas construcciones resistieron durante siglos, cada nuevo movimiento sísmico obliga a las autoridades a revisar sus estructuras. El objetivo es comprobar que los edificios se encuentren en condiciones después de los temblores.

Granada además se encuentra vinculada al turismo de la costa andaluza. Como explicó el corresponsal, desde la ciudad se puede llegar al Mediterráneo atravesando la Sierra Nevada, por lo que la actividad turística de la zona aumenta durante el verano español.

La respuesta de las autoridades ante los terremotos

Frente a la emergencia, la respuesta quedó principalmente en manos de las comunidades y las ciudades. Molina explicó que la intervención del Gobierno nacional se reserva para situaciones de mayor gravedad.

En este caso, el Ejecutivo español no tuvo que intervenir directamente debido a que los daños fueron limitados y no hubo víctimas fatales. “Cuando es algo realmente grave, ahí sí interviene la nación. Así que en este caso no tuvo que hacerlo”, sostuvo el corresponsal.

La seguidilla de sismos dejó así a Granada bajo una situación de vigilancia, con evaluaciones sobre edificios históricos y espacios turísticos mientras continúa la temporada de mayor movimiento en la ciudad.