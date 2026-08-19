Los laboratorios farmacéuticos Moderna y Merck confirmaron que en la última fase de ensayos clínicos de una vacuna contra el cáncer de piel, los resultados fueron positivos. Esta permitió que disminuyeran las posibilidades de una recaída en pacientes con melanoma avanzado que fueron operados previamente.

El nuevo tratamiento que prueban estos institutos combina el uso de las inyecciones con la inmunoterapia Keytruda de Merck. Se trata de una terapia personalizada para el paciente que tiene el objetivo de entrenar y activar el sistema inmunológico para que pueda reconocer el ataque de células cancerosas.

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Vacuna contra el cáncer de piel: los nuevos avances de Moderna y Merck

El nuevo tratamiento, llamado intismeran autogene, está basado en la tecnología del ARN mensajero, que indica a las células del organismo cómo fabricar proteínas que impulsen respuestas inmunitarias. Se dice que el tratamiento es “a medida del paciente”, ya que es diseñado a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada uno.

El nuevo tratamiento, llamado intismeran autogene, está basado en la tecnología del ARN mensajero.

La tercera fase de la experimentación es una de las más importantes, ya que se trata de la etapa decisiva antes de solicitar la autorización de comercialización. Esta se llevó a cabo con más de 1.100 sujetos, que presentaron mejoras considerables después del tratamiento. Debido a esto, los laboratorios prevén presentar los datos del estudio en un congreso médico.

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"Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, que es considerado pionero en el desarrollo de vacunas de ARN mensajero.

JSM