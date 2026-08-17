Súper El Niño en la Argentina: el Gobierno desplegará un sistema de monitoreo y un hospital móvil ante la amenaza de inundaciones

El Gobierno nacional activó un plan de prevención y respuesta sanitaria para mitigar el impacto del fenómeno Súper El Niño, cuyas consecuencias más severas se proyectan a partir de la primavera austral.

A través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias, la cartera de Salud presentó una central de monitoreo unificada que integra información del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el CONICET, entre otros organismos científicos.

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La herramienta procesa datos geoespaciales sobre mapas cartográficos en tiempo real para anticipar escenarios críticos en el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, donde se registran más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables y casi un millón de habitantes expuestos.

De qué trata el monitoreo dinámico

La estrategia tecnológica impulsada por la cartera sanitaria y la Agencia Federal de Emergencias apunta a consolidar un cambio de paradigma estructural: abandonar definitivamente el esquema meramente reactivo ante desastres naturales para establecer un modelo integral basado en la planificación previa y el análisis prospectivo de datos.

A través de la integración de cuatro sistemas de software en la central de monitoreo de la DINESA y su posterior vuelco en la plataforma geoespacial ArcGIS, las autoridades pueden analizar de forma dinámica y sobre mapas interactivos con geoposicionamiento los factores de vulnerabilidad de cada región.

La estrategia tecnológica impulsada por la cartera sanitaria y la Agencia Federal de Emergencias apunta a consolidar un cambio de paradigma estructural

Este sistema permite evaluar en tiempo real la evolución de las lluvias, geolocalizar zonas potencialmente anegables y estimar el impacto directo sobre la infraestructura estratégica del país, incluyendo rutas nacionales y provinciales, líneas de alta tensión y centros de salud de mediana o baja complejidad.

Además de anticipar escenarios críticos con horas de margen antes de la llegada de fenómenos meteorológicos severos, el sistema opera como un canal directo de asistencia y coordinación federal con las provincias.

A través del acceso compartido a la información georreferenciada, las distintas jurisdicciones cuentan con herramientas precisas para instrumentar medidas preventivas indispensables, tales como la limpieza estratégica de canales de drenaje para acelerar el escurrimiento del agua o la simulación anticipada del impacto en la red hospitalaria local.

Despliegue escalonado y el rol del hospital modular ERMEH

Para responder en terreno sin desbordar la capacidad hospitalaria local, el Ministerio estructuró un esquema de intervención en tres niveles: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares de mediana y baja complejidad.

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El pilar central de este despliegue es el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de los Estados Unidos que cuenta con 60 camas de internación y capacidad para brindar soporte en terapia intensiva.

Este dispositivo móvil, capaz de estar operativo en menos de 72 horas y con un costo diario de funcionamiento cercano a los 5 millones de pesos, funciona como soporte para absorber hasta el 90% de la demanda médica básica en zonas de desastre, permitiendo que los centros de salud regionales concentren sus recursos en la atención de alta complejidad. Mediante un sistema colaborativo y de inventario compartido entre la Nación y las provincias, las autoridades buscan garantizar una respuesta federal coordinada ante las inclemencias climáticas.

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