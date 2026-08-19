Espert pidió el sobreseimiento en la causa por los 200 mil dólares de Fred Machado y negó que fueran “dinero sucio”

La frase “¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos” fue una de las principales definiciones de José Luis Espert. Al presentar un nuevo descargo ante la Justicia, el exdiputado negó que los US$200.000 que recibió de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado fueran “dinero sucio” y pidió su sobreseimiento en la causa por presunto lavado de activos.

A la que PERFIL accedió, la presentación busca cuestionar el eje de la acusación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez y tramitada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli.

Frente a la hipótesis fiscal de que el acuerdo de consultoría con la firma Minas del Pueblo S.A., que incluía “reordenar la deuda de una minera y diseñar su plan estratégico a años”, fue una pantalla, Espert sostuvo que desconocía cualquier actividad ilícita de su contratante y afirmó que los US$200.000 recibidos correspondían al primer pago de un contrato valuado en US$1 millón por esos servicios profesionales.

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La defensa de Espert incorporó 11 correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que, según sostiene, demostrarían la gestación, celebración y ejecución del contrato de servicios profesionales.

Además, esos mails fueron acompañados, según el escrito, por una extracción pericial informática forense, certificación notarial y mecanismos de verificación técnica.

Como parte de la prueba ofrecida, también incorporó como prueba declaraciones testimoniales de personas vinculadas a esas comunicaciones y solicitó informes a organismos públicos para intentar acreditar que no existían alertas que permitieran a Espert conocer los antecedentes de Machado.

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MV