Encuesta: por qué los argentinos no quieren votar en las PASO

La opinión pública parece estar a favor del gobierno en las pulseadas políticas que definen el armado electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027. Según el informe difundido por la consultora Isasi Burdman, casi dos de cada tres encuestados se muestran a favor de la iniciativa oficialista para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que funcionan como prólogo de cada elección desde su consagración por ley en 2009.

Puntualmente, el 63% de las personas que respondieron la consulta se manifestaron de acuerdo con la propuesta del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de eliminar las PASO, un eje central del proyecto de reforma electoral enviado al Congreso en abril de 2026. Otro 24%, que representa a una de cuatro del total de personas encuestadas, se pronunciaron en contra. Por último, un 13%, aproximadamente uno cada ocho, dijo que no tiene una opinión formada al respecto. "Desde seis o siete meses preguntamos por la eliminación de las PASO y siempre salió con una contundencia altísima: 70% a favor, 68%, 65%", asegura Viviana Isasi, titular de la consultora que elaboró la encuesta.

Fuente: Isasi Burdman Consultores.

Fuentes del Gobierno y de la mesa política liderada por Karina Milei han reiterado que las primarias representan un "gasto público innecesario" y un mecanismo que "financia internas partidarias con recursos del Estado". El mismo presidente justificó la iniciativa en un mensaje en la red social X: “Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, aseguró. Recordó también que las de 2023 costaron 45 mil millones de pesos.

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El posible acuerdo con LLA no cierra la interna del PRO: las PASO siguen sin definición

Además, la supresión de las PASO podría facilitar las condiciones para la reelección de Milei en 2027, ya que evitaría que la oposición cuente con una instancia obligatoria para ordenar sus internas, resolver liderazgos y confluir en un candidato único más competitivo. Karina Milei viene condicionando acuerdos electorales con gobernadores y aliados al apoyo a esta reforma, prioritaria para la estrategia política de La Libertad Avanza de cara a los comicios presidenciales.

Isasi explica el apoyo popular a la medida con una hipótesis menos vinculada con la política. "No estoy de acuerdo con la crítica basada en que se dirima la calidad democrática. La Argentina es un país históricamente con mucha participación en las elecciones, uno de los países con más alta participación de Latinoamérica. Tiene que ver con que en los últimos años, en algunas provincias, han convocado a votar hasta seis o siete veces en un año. Creo que eso produce un desgaste; la gente no quiere que la llamen a votar a cada rato. Eso es lo que pasa, pero no es que no quiera hacer uso del derecho democrático al voto", asegura.

Luego refuerza:"El año que viene las provincias se preparan para desdoblar las elecciones y luego tenemos la elección presidencial. El argumento que vemos es que la gente está cansada de que la llamen varias veces a votar; quiere ir a votar, participa de las elecciones, pero prefiere que lo que tenga que ver con la elección de los candidatos lo diriman los partidos políticos."

PASO sí, PASO no: dos escenarios políticos

Así, el hecho de que se avance o no en la eliminación de las PASO modifica los escenarios que pueden proyectarse a catorce meses de las eleciones presidenciales, ya que la aprobación o rechazo de la reforma moldearía de forma diferente el mapa de alianzas políticas.

Si el Congreso suprime las PASO, La Libertad Avanza podría consolidar una estrategia centrada en la polarización con el peronismo o con una figura identificable de ese espacio, mientras los partidos opositores deberían resolver sus internas a puertas cerradas. Esto elevaría el riesgo de fracturas, candidaturas débiles o múltiples listas competidoras, dificultaría la construcción de frentesy favorecería acuerdos con gobernadores a cambio de apoyo parlamentario o listas provinciales. En ese escenario, es probable que el PRO consolide su cambiante alianza con el oficialismo. Esa es la proyección que la consultora Isasi Burdman muestra en esta placa, con una intención de voto que le otorgaría a Milei un triunfo en primera vuelta.

En cambio, si las PASO se mantuvieran o solo se suspendieran temporalmente, las fuerzas opositoras conservarían una herramienta para ordenar liderazgos, medir fuerzas internas y confluir en candidatos únicos más competitivos de cara a 2027. En ese escenario, partidos como el peronismo, la UCR y especialmente PRO -que defendió públicamente las primarias- podrían articular coaliciones más amplias o primarias competitivas que canalicen el descontento hacia una alternativa unificada, mientras que el oficialismo debería negociar alianzas más amplias con sectores moderados o provinciales para evitar la dispersión de su propio caudal electoral.

Siguiendo esa hipótesis, en un escenario sin las PASO el sondeo de Isasi Burdman le asigna a Milei una intención de voto del 35%, que lo llevaría a medirse contra quien lo siga en las urnas en un balotaje.

La economía sigue entre las preocupaciones principales, pero hay optimismo

La encuesta consulta también cuáles son los principales problemas percibidos por la población. La respuesta está en el bolsillo: los bajos ingresos lideran el tope de preocupaciones con el 25%, seguidos por el desempleo, con 20%. En tercer lugar se encuentra la corrupción, de tinte más institucional, pero el cuarto puesto es para la pobreza, con el 9%. La inflación retrocedió hasta el 6%.

Fuente: Isasi Burdman Consultores.

En total, siete de cada diez personas encuestadas nombraron una cuestión económica como el principal problema del país en este momento. "Acá lo que sale es que los principales problemas hoy de los argentinos tienen que ver con los ingresos, teniendo en cuenta no solamente los salarios, sino también todo lo que es el ingreso por informalidad, que en la Argentina es mucho", advierte Isasi. "La inflación aparece a mitad de la tabla. Con lo cual, allí lo que podemos estimar es que la inflación dejó de ser uno de los principales problemas para los argentinos, porque entienden que eso ya está controlado; Milei, de alguna manera, les cumplió la promesa de campaña. Ahora hay otras demandas que están relacionadas, más que nada, con el poder adquisitivo".

Sin embargo, este dato contrasta con el de otra placa de la misma encuesta, donde el 33% de los encuestados opina que la economía de 2026 terminará mejor que la de 2025, y otro 25% cree que terminará igual. En total, suman un 58%, y superan al 38% que dicen creer que este año terminará peor que el anterior.

Fuente: Isasi Burdman Consultores.

"La gente está diciendo que, aunque hoy le cueste y hoy esté demandando porque los ingresos no le alcanzan, entiende que la economía va por el rumbo correcto y tiene una esperanza respecto de la mejora a futuro", interpreta Isasi. "Por eso también, esto en términos electorales sigue teniendo la misma profundidad, porque todavía el modelo económico que ofrece el presidente Milei sigue siendo el más elegido. Todavía no hay una propuesta económica que seduzca a los argentinos por encima de lo que está ofreciendo la actual gestión de gobierno". Y concluye: "Esto puede cambiar, pero hasta ahora no cambia: la gente, a pesar de que manifiesta otras demandas y tiene estos problemas económicos como los principales, sigue mirando el modelo económico que eligió en el año 2023 y considera que es el rumbo para seguir respondiendo a las nuevas demandas económicas."

El relevamiento de opinión pública fue realizado por la consultora Isasi / Burdman Consultores Políticos entre el 19 y 25 de julio de 2026 en distintas localidades de todo el país. El estudio se basó en una muestra de 1.896 casos efectivos de personas mayores de 16 años, recolectados a través de un sistema de cuestionarios online (CAWI). La muestra fue estratificada por región, ponderada según sexo y grupos de edad de los encuestados, y controlada de acuerdo con el voto emitido en las elecciones de diputados nacionales del año 2025.

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