Margarita Barrientos: "Me gustaría conversar con Milei"

La dirigente Margarita Barrientos aseguró que le “gustaría conversar” con el presidente Javier Milei para abordar la problemática social de los más afectados por la actual situación económica.

“Me gustaría conversar con él, de verdad, me gustaría sentarme con él a conversar”, insistió en diálogo con Radio con Vos.

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“Eso tengo miedo”

Cuando el periodista Alejandro Bercovich le planteó que el primer mandatario “es bastante difícil de carácter”, la fundadora del comedor Los Piletones respondió: “Eso tengo miedo. Ahí gritamos los dos y no nos vamos a entender ninguno de los dos”.

Además señaló que no volvió “a hablar con Mauricio (Macri) desde hace mucho tiempo”. “Con el jefe de Gobierno (Jorge Macri) sí uno tiene algún reclamo siempre para hacer, pero siempre gracias a Dios nos soluciona”, aclaró.

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“La gente está triste y endeudada”

“Para mí el trabajo de la gente es tan importante, siempre lo digo, la gente tiene que tener trabajo digno”, expresó en otra parte de la entrevista.

Y luego completó: “Eso es algo que lo llevo en mi corazón, por qué la gente tiene que estar haciendo cola, hay frío, los abuelos parados con una ollita, una jarra para buscar leche. Cuando ese abuelo tendría que levantarse a las 10 de la mañana y tomarse una taza de leche o mate”.

Por último afirmó que están “totalmente incrédulos”. “A veces uno trata de darle una palabra de consuelo. La gente está triste y endeudada”, concluyó Barrientos.