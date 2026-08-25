Zdero viajará con Milei a París y buscará inversiones para ampliar el perfil exportador de Chaco

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se sumará a la delegación que acompañará al presidente Javier Milei a París para participar de la próxima Argentina Week, una misión que combinará reuniones políticas y empresariales con la búsqueda de inversiones y nuevos mercados para las provincias.

El encuentro se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre y contará con ministros nacionales, más de diez gobernadores de distintos espacios políticos y empresarios argentinos y europeos. La agenda prevé actividades en organismos como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio, además de encuentros vinculados con energía, minería, agro, infraestructura y tecnología.

Para Zdero, el viaje tendrá un objetivo provincial concreto: presentar oportunidades de inversión y ampliar la inserción comercial del Chaco. Desde el Ejecutivo chaqueño anticiparon que el mandatario prepara una agenda propia para mantener contactos durante su estadía en Francia, aunque todavía no se informaron reuniones bilaterales específicas con empresas o inversores.

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La participación también vuelve a ubicar al gobernador radical dentro del grupo de mandatarios provinciales que mantiene canales políticos abiertos con la administración libertaria. La Argentina Week busca justamente reunir bajo una misma delegación a gobernadores de diferentes fuerzas con el Gobierno nacional para exponer oportunidades productivas ante el empresariado europeo.

Exportaciones en alza, pero todavía lejos del promedio nacional

Uno de los argumentos que llevará Chaco a París será la mejora reciente de sus ventas al exterior. Entre enero y julio de 2026, la provincia acumuló USD 172,5 millones en exportaciones, un 40,1% más que durante el mismo período de 2025. Fue la mayor suba del NEA y una de las expansiones más importantes del país.

El crecimiento estuvo concentrado principalmente en productos primarios, que representaron el 66% del total exportado y avanzaron 48,2% interanual. Las manufacturas de origen agropecuario explicaron otro 32% y crecieron 27,8%. Es decir, pese al salto porcentual, la estructura exportadora chaqueña continúa fuertemente vinculada a la producción primaria y agroindustrial.

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Cuando las exportaciones se miden por habitante, Chaco registró USD 143 per cápita entre enero y julio, muy por debajo del promedio nacional de USD 1.258 y quedó entre las cuatro jurisdicciones del país que no alcanzaron los USD 200. Además, el nivel exportado en 2026 todavía se ubica 12,6% por debajo del promedio registrado por la provincia para el mismo período durante los últimos veinte años.

Ese escenario marca el desafío que Zdero intentará plantear en París: transformar la recuperación reciente en una expansión más estructural de las ventas externas y captar inversiones que permitan diversificar la economía provincial. “Chaco tiene mucho para mostrar al mundo”, sostuvo el gobernador al confirmar su participación y afirmó que buscará contactos que puedan traducirse en “más inversiones, más producción y más trabajo”.

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La misión de París será además la segunda gran edición internacional de la Argentina Week durante 2026. En marzo, Milei encabezó una convocatoria similar en Nueva York junto a gobernadores y empresarios; en aquella oportunidad, Chaco estuvo representado por el ministro de Hacienda provincial, Alejandro Abraam. Esta vez, Zdero formará personalmente parte de la comitiva.