Benito Fernández sobre la industria textil: "Estamos peor que en la pandemia"

El diseñador Benito Fernández advirtió que la industria textil atraviesa una fuerte caída de la actividad, cuestionó que los precios de la indumentaria respondan a márgenes excesivos y alertó por el cierre de locales, fábricas y talleres, con impacto directo sobre el empleo.

Fernández planteó que la estructura de costos del sector está condicionada por la carga impositiva, la inflación y la situación general de la economía, y rechazó las críticas que atribuyen los valores de las prendas a una rentabilidad desmedida de empresarios y marcas.

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"De 10 máquinas, 7 están paradas"

“Para mí no, porque si no yo vería a todos mis colegas millonarios”, sostuvo en declaraciones a TN difundida por NA al ser consultado sobre si el sector se había excedido con los precios, y agregó que los impuestos representan una parte significativa del valor final de los productos.

En ese sentido, el diseñador defendió a la industria como una fuente de trabajo y cuestionó que se responsabilice exclusivamente a los fabricantes por el costo de la ropa, al señalar que la actividad enfrenta múltiples factores que encarecen la producción.

Fernández también describió el impacto de la caída de las ventas sobre la capacidad productiva y aseguró que una gran parte de las máquinas permanece sin funcionar. “De 10 máquinas, 7 están paradas”, afirmó para graficar la magnitud del parate.

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"Estamos peor que en la pandemia"

El diseñador advirtió además que la crisis alcanza a las pequeñas y medianas empresas de distintos puntos del país y utilizó el cierre del emprendimiento de Florencia Torrente como ejemplo del deterioro del consumo, al señalar que incluso negocios con exposición pública enfrentan dificultades para sostenerse.

“Estamos peor que en la pandemia”, sostuvo Fernández al comparar el escenario actual con aquel período, y explicó que la diferencia radica en que ahora los cierres alcanzan zonas comerciales que anteriormente resistían por su ubicación estratégica.

Según describió, durante la pandemia las persianas bajas comenzaron a multiplicarse desde las zonas más alejadas de los principales centros comerciales, mientras que, en la actualidad, el cierre también afecta a los sectores de mayor movimiento.

“Ahora están cerrando en el medio. Ya no hay retorno”, advirtió.

El empresario también puso el foco en las consecuencias laborales de la caída de la producción y señaló que el cierre de establecimientos deja a trabajadores sin empleo. En ese marco, diferenció su situación personal de la de quienes dependen de los puestos generados por la industria y sostuvo que el problema central está en la pérdida de fuentes laborales.

Por último, Fernández cuestionó un esquema económico que, según su mirada, prioriza actividades extractivas por sobre la producción industrial y alertó que la destrucción de puestos de trabajo podría aumentar la necesidad de asistencia estatal.

“Con la minería, buenísimo, la macro”, ironizó, antes de advertir que, si continúa la pérdida de empleos, el Estado deberá afrontar mayores demandas sociales.

Fuente: NA.