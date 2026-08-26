Caso Berlín: excarcelaron a Lucas Menocchio y a Graciela Binaghi, pero siguen investigados

La situación de dos de los chaqueños alcanzados por el denominado “Caso Berlín” cambió en las últimas horas. Lucas Menocchio y su madre, Graciela Binaghi, fueron excarcelados y podrán continuar en libertad mientras avanza la investigación federal que los tiene bajo sospecha por presuntas infracciones a la Ley 23.737.

La decisión fue confirmada por el abogado Pablo Petraglia a Perfil. Se trata de una modificación en las condiciones bajo las cuales atravesarán el expediente y no de una resolución sobre el fondo de las acusaciones: ambos continúan imputados y sujetos al proceso judicial.

Para conservar la libertad deberán cumplir distintas obligaciones. Entre ellas, tendrán que informar a la Justicia cuando se ausenten de sus domicilios durante más de 24 horas, además de respetar las restantes pautas fijadas al concederse el beneficio.

Benito Fernández sobre la industria textil: "Estamos peor que en la pandemia"

El pedido llegó después de las indagatorias

Las defensas habían reclamado las excarcelaciones después de la ronda de declaraciones indagatorias desarrollada la semana pasada por videoconferencia. Durante esas audiencias, los acusados ratificaron escritos previamente incorporados al expediente y presentaron documentación con la que intentan discutir la hipótesis de la investigación.

Uno de los ejes defensivos consiste en reclamar que la Justicia determine de manera individual cuál habría sido la participación de cada integrante de la familia Menocchio y evite atribuir responsabilidades únicamente a partir del parentesco con Luis Raúl “Gusano” Menocchio, condenado en otras causas y uno de los nombres que atraviesa la pesquisa.

En el caso de Binaghi, la defensa puso especialmente el foco en su relación con “Gusano” Menocchio. Ante la Justicia sostuvo que se encuentra divorciada de él desde hace más de tres décadas y que no mantiene contacto desde entonces, argumento utilizado para rechazar una eventual vinculación construida solamente por el lazo familiar.

Encuesta nacional: Roy Nikisch fue el intendente del NEA con peor imagen y quedó antepenúltimo

La excarcelación se produce mientras el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Gustavo Lleral, avanza hacia una definición sobre la situación procesal de los investigados. El magistrado deberá evaluar las pruebas, las declaraciones y la documentación incorporada antes de determinar si corresponde dictar procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos.

Qué es el “Caso Berlín”

La investigación tomó estado público el 15 de agosto, cuando se desplegó un megaoperativo con 42 allanamientos y más de 300 efectivos en seis provincias. El procedimiento dejó 17 detenidos y secuestros de marihuana, cocaína, vehículos y más de $50 millones, además de medidas dentro de la Unidad 6 de Rawson.

Río Paraná: "La parte más crítica es la pesca clandestina de paraguayos en territorio argentino"

En Chaco y Corrientes, la causa alcanzó a integrantes de la familia Menocchio y puso bajo la lupa, entre otros puntos, actividades comerciales vinculadas a los gimnasios Viva Fit House. La imputación que se analiza corresponde a presuntos delitos vinculados con estupefacientes, mientras las defensas vienen remarcando que el expediente no constituye, al menos en esta instancia, una causa por lavado de activos.