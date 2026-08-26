Caso Loan: la lista de los ocho imputados sobreseídos por trata de personas

En el marco de la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dictó el sobreseimiento de ocho imputados en relación con el delito de trata de personas, una de las líneas orientativas centrales tras el hecho ocurrido en Corrientes.

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La medida alcanza a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez. La magistrada precisó que no se hallaron indicadores probatorios sobre la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de personas vinculada con el caso.

Continuidad del juicio oral por sustracción y ocultamiento

A excepción de Méndez, los restantes acusados continúan afrontando el juicio oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Corrientes en las instalaciones de Gendarmería Nacional. El proceso juzga la presunta sustracción y ocultamiento del menor, delito por el cual la jueza remarcó que existen elementos acreditados.

En el fallo de 104 páginas, Pozzer Penzo enfatizó que la desaparición acontecida en el paraje El Algarrobal "no fue accidental" y sostuvo que "el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado".

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Por su parte, el fiscal general Carlos Schaefer confirmó que la resolución "no está firme", aunque remarcó que ratifica la hipótesis principal de la acusación pública.

"La jueza dice que no tiene elementos para seguir la investigación de la trata y por eso tomó esa decisión. Hay fiscales que están interviniendo y veremos si actúan o no" para su apelación, agregó.

Mantenimiento de alertas internacionales y búsqueda activa

La resolución judicial dispuso además mantener vigentes las alertas de Interpol, las publicaciones de búsqueda a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) y el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal para el procesamiento de nuevas denuncias.

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Pese al archivo de la vía por trata de personas —instancia que derivó el expediente al fuero federal en junio de 2024—, la Justicia Federal mantiene la instrucción activa para dar con el paradero del niño y determinar las responsabilidades penales en el fuero oral.