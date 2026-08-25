A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 26 de agosto

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 26 de agosto

El miércoles 26 de agosto de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.861,75 para la compra y $1.822,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 26 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 26 de agosto cotiza a $1.705 para la compra y $1.805 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 26 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.318,11 para la compra este miércoles 26 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 26 de agosto

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Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina, este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.705 comprador y $1.805 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 26 de agosto, cotiza en el mercado paralelo a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.