En RDEco explicaron por qué la Argentina todavía enfrenta un obstáculo clave para volver a emitir deuda

El mercado argentino enfrenta el desafío de una eventual vuelta a los mercados internacionales de deuda, aunque las condiciones actuales todavía generan dudas. Roberto Geretto, economista y analista financiero, analizó el escenario en RDEco, por +Perfil y sostuvo que “por ahora diría que sí, que el mercado está muy tranquilo”, aunque advirtió que una eventual emisión dependerá de la tasa que el Gobierno esté dispuesto a aceptar.

Geretto consideró que el rendimiento podría ubicarse “en zona de 10%” y planteó que, desde su perspectiva, sería conveniente convalidarlo como una forma de fortalecer las reservas. En tanto, Eric Paniagua y Tiscornia también analizaron el momento para regresar al mercado y pusieron el foco en las condiciones internacionales, el riesgo político y la capacidad de la Argentina para generar divisas.

La deuda y una oportunidad que pudo haberse perdido

Geretto sostuvo que, ante una eventual emisión, estaría dispuesto a aceptar el nivel de tasas actual. “Yo convalidaría”, afirmó, aunque reconoció que el Ejecutivo podría esperar una compresión de las tasas para financiarse a menor costo.

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Eric Paniagua, economista y especialista en finanzas, coincidió en que la discusión ya no pasa tanto por si la Argentina volverá a emitir deuda, sino por cuándo lo hará. “Me parece que la pregunta es cuándo y no si lo va a hacer”, señaló.

Para Paniagua, el contexto internacional no resulta especialmente favorable debido a las tasas estadounidenses, la volatilidad del petróleo y los conflictos geopolíticos. “Hoy sea un buen momento para salir, está claro que no”, explicó, aunque sostuvo que el Gobierno deberá regresar al mercado en algún momento.

El especialista también advirtió sobre el componente político del riesgo argentino: “Una derrota catastrófica o importante en las elecciones de Estados Unidos por parte de Trump” podría elevar la percepción de riesgo sobre los activos locales.

El desafío argentino: más que deuda, política

Tiscornia puso el foco en los factores internos y consideró que el programa económico tiene un rumbo definido. “El plan básico del gobierno es integración al mundo, desregulación, competitividad”, resumió.

A su vez, destacó el potencial de los sectores exportadores: “Le dan a la Argentina una perspectiva enorme en materia de generación de divisas”.

Sin embargo, para el economista el principal problema continúa siendo político. “El tema es político, es nuestro pasado, es nuestra incertidumbre”, afirmó. Y concluyó: “No tiene ningún sentido que tenga el riesgo país que tiene la Argentina en este momento”.