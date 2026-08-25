En RDEco explicaron qué puede pasar con la economía si el Gobierno flexibiliza el ajuste antes de las elecciones

El programa económico del Gobierno enfrenta un nuevo desafío: sostener la baja de la inflación sin profundizar el costo sobre la actividad económica, mientras las elecciones comienzan a influir en las expectativas del mercado. Los economistas Roberto Geretto, Eric Paniagua y Camilo Tiscornia analizaron este escenario en RDEco, por +Perfil.

Los especialistas coincidieron en que existe margen para flexibilizar algunos aspectos de la política económica, aunque advirtieron que la incertidumbre política puede convertirse en uno de los principales riesgos. El debate también alcanzó al dólar, la actividad, el equilibrio fiscal y la continuidad del proceso de desinflación.

El Gobierno tiene margen para impulsar la actividad

Para Roberto Geretto, el Gobierno podría encontrar un equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento sin poner en riesgo el programa económico. “Yo creo que sí, tiene, digamos, margen para dinamizar un poco más la actividad”.

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En ese sentido, planteó la posibilidad de moderar el resultado fiscal para atravesar el período electoral con una economía más dinámica. “Creo que hay cierto margen de hacer un trade-off entre equilibrio fiscal y actividad”.

Geretto también identificó otros factores que podrían contribuir a la recuperación, entre ellos el crédito y el crecimiento de sectores estratégicos. “Si baja el tema del ahorro y se ordena un poquito más todo el balance de los bancos, ahí ya tenés un segundo canal que puede dinamizar un poquito más la actividad”.

Y agregó: “El derrame de los sectores que vienen traccionando, como energía, minería, agro, etcétera, que de pasar a los otros sectores ya te puede traccionar un poco más la actividad en el agregado”.

Eric Paniagua, en tanto, consideró que las elecciones de 2027 ya comienzan a pesar sobre las decisiones oficiales. “Ya empieza a jugar claramente el proceso electoral del 2027”.

A su entender, llevar el programa económico al extremo podría terminar perjudicando las aspiraciones electorales del Gobierno. “Seguir llevando un programa al extremo sería contraproducente para las aspiraciones políticas del gobierno”.

Dólar, inflación y el riesgo político

Camilo Tiscornia destacó que el orden fiscal constituye una de las principales fortalezas del programa antiinflacionario. “La parte fundamental de cualquier plan antiinflacionario es el orden fiscal, y eso el gobierno lo tiene”.

También sostuvo que existen condiciones para continuar reduciendo la inflación, aunque advirtió sobre el impacto de la incertidumbre electoral. “Me parece que están las bases para seguir bajando la inflación”.

Sin embargo, Tiscornia señaló cuál considera el principal problema hacia adelante: “El gran problema acá yo creo que es la incertidumbre política y de reglas de juego que pueda haber en la Argentina”.

Respecto del dólar, Paniagua explicó por qué los argentinos suelen buscar refugio en la moneda estadounidense durante los procesos electorales. “En lo personal pienso que el argentino promedio piensa que el dólar es una inversión y no lo piensa como lo que es una divisa más en el mercado”.