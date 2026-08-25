RDC: por qué en España los jóvenes prefieren la estabilidad del Estado al trabajo privado

El empleo público se convirtió en una de las opciones laborales más atractivas para los jóvenes en España, en un contexto marcado por la incertidumbre del mercado privado, el acceso dificultoso a la vivienda y la preocupación por la estabilidad económica. Marcelo Molina analizó el fenómeno en Ronda de Corresponsales, por +Perfil y explicó cómo estas condiciones están modificando las prioridades laborales de las nuevas generaciones.

Para Molina, el fenómeno también expone una diferencia significativa con la realidad argentina, tanto por la valoración de la estabilidad laboral como por las posibilidades de proyectar una vivienda y una familia. En ese contexto, las convocatorias para ingresar a la administración pública despiertan un fuerte interés entre los jóvenes españoles.

Estabilidad laboral y acceso a la vivienda

El dato resulta llamativo: las convocatorias para ingresar a la administración pública despiertan un fuerte interés entre los jóvenes españoles. Para Molina, esto contrasta con lo que ocurre en otros mercados laborales. “Es un dato interesantísimo el que estás dando, porque en cierto modo los jóvenes han renunciado a la primera vivienda, han renunciado a la estabilidad.”

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El periodista puso como ejemplo lo que sucede en Argentina, incluso entre profesionales que consiguen ingresar a empresas consideradas ideales para desarrollar una carrera. “Ves que un joven profesional ingresa en lo que podría ser el empleo de sus sueños y ya está preparando el currículum para pasarse a otra empresa.”

Según explicó, también cambió la manera en que muchos jóvenes utilizan sus ingresos y proyectan su futuro. “Si hacen, no digo fortuna, pero si juntan unos pesos, no los van a poner para una vivienda, salvo que tengan una mentalidad más tradicional, sino que prefieren invertir en viajes.”

Para Molina, esta situación evidencia una diferencia importante entre España y Argentina respecto de la valoración de la estabilidad laboral y del empleo estatal. “Por eso te digo que es un cambio grande o una diferencia grande la de España con Argentina.”

El Estado como refugio frente a la incertidumbre privada

La seguridad que ofrece la administración pública aparece como uno de los factores centrales de esta preferencia. Molina resumió la situación con una definición contundente: “El Estado sigue siendo un lugar seguro y la actividad privada no lo es.”

El contraste, sin embargo, no significa que el sector privado argentino sea necesariamente más estable. Por el contrario, el periodista señaló las dificultades que puede atravesar un trabajador despedido. “Hay despidos en la actividad privada y un juicio puede llevar siete, ocho años fácilmente.”

A esto se suma la falta de una protección económica suficiente durante ese período. “Aquel que se quedó sin empleo no cobra, como en España, no cobra el paro, es decir, un subsidio por desempleo, y si lo cobra es realmente irrisorio.”

Para Molina, la diferencia no es solamente laboral, sino también social y económica: la posibilidad de sostener ingresos, acceder a una vivienda y proyectar una familia pesa cada vez más en las decisiones profesionales de los jóvenes. “Es imposible vivir con eso mientras dura un juicio que, insisto, puede durar añares.”