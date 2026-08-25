Los desafíos de la soberanía argentina en el sur, entre Gran Bretaña y Chile por el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake

El extremo sur argentino volvió a quedar en el centro de la discusión geopolítica. En una misma semana, el amarre en Ushuaia de un buque petrolero de bandera británica, las declaraciones de un jefe militar argentino que generaron una reacción de Chile por el Estrecho de Magallanes y la reorganización de bienes y capacidades de las Fuerzas Armadas volvieron a poner bajo la lupa los desafíos de la soberanía argentina en la región.

Son episodios diferentes, pero funcionan como contexto y ancla de una disputa mucho más amplia. En el extremo austral convergen algunos de los principales conflictos y desafíos estratégicos del país: el reclamo por las Islas Malvinas, la presencia británica en el Atlántico Sur, la explotación de recursos energéticos y pesqueros, el control de las rutas marítimas hacia el Pacífico y la proyección argentina sobre la Antártida.

El Atlántico Sur es un tablero de asimetrías reales. La Argentina sostiene un reclamo de soberanía sobre las Malvinas frente a una potencia militar como el Reino Unido, enfrenta la presión de flotas pesqueras extranjeras sobre el límite de su Zona Económica Exclusiva y observa el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago. Al mismo tiempo, debe sostener la vigilancia de un espacio marítimo enorme con capacidades materiales limitadas.

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A esa disputa se suma un conflicto menos visible, pero persistente: Chile. La relación bilateral dejó atrás hace décadas la posibilidad de una confrontación abierta y construyó mecanismos de cooperación que permitieron mantener bajo control las diferencias territoriales. Sin embargo, el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle, el Pasaje de Drake y la proyección sobre la Antártida mantienen vigente una dimensión estratégica de la relación que no desapareció con los tratados de paz.

Chile es, en ese sentido, la única hipótesis de conflicto convencional que permanece latente en el horizonte argentino, aunque administrada durante décadas mediante acuerdos, diálogo y cooperación militar. La reacción de Santiago ante las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina volvió a mostrar hasta qué punto determinadas referencias al extremo austral pueden activar rápidamente esa sensibilidad.

Por eso, los episodios de los últimos días no constituyen necesariamente una crisis en sí mismos. Funcionan, más bien, como señales que permiten observar un tablero estratégico que permanece abierto. Detrás de una controversia por un buque, de una declaración sobre un estrecho o de una decisión sobre una base militar aparecen problemas de fondo: cuánto territorio marítimo puede controlar efectivamente la Argentina, qué capacidad tiene para proteger sus recursos y cómo sostiene su presencia en una región donde confluyen Gran Bretaña, Chile, flotas pesqueras extranjeras, intereses energéticos y la proyección hacia la Antártida.

Gran Bretaña, Chile y las disputas por el extremo austral

El episodio que abrió la discusión fue el amarre en Ushuaia del VS Promise, un petrolero que navega bajo bandera del Reino Unido. La embarcación había operado previamente en la zona de Río Cullen, donde cargó crudo producido en Tierra del Fuego, antes de dirigirse hacia la capital provincial.

La presencia del buque provocó el rechazo del Gobierno de Tierra del Fuego, que cuestionó que una nave de bandera británica ingresara a Ushuaia mientras continúa el reclamo argentino por las Islas Malvinas. En cambio, desde Nación defendieron la operación y sostuvieron que no existió una violación de la normativa vigente. El argumento oficial es que la Ley Gaucho Rivero no establece una prohibición general para cualquier embarcación británica, sino que restringe el amarre de barcos vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos en la cuenca de Malvinas.

El caso expuso además una disputa institucional sobre el control del puerto. El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desde enero, una decisión del Gobierno nacional que la administración fueguina cuestiona judicialmente.

Más allá de la discusión sobre la legalidad de la operación, el episodio volvió a poner en evidencia la particularidad de una región donde la Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre las Malvinas mientras el Reino Unido sostiene una presencia política, militar y económica permanente en el Atlántico Sur.

En las islas, además, avanza el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La iniciativa contempla una importante inversión para desarrollar la producción de hidrocarburos y prevé incorporar infraestructura para aumentar la capacidad de extracción.

La cuestión energética se suma así a una disputa territorial que lleva décadas. Mientras la Argentina mantiene su reclamo diplomático, las actividades vinculadas con la explotación de recursos continúan desarrollándose en las aguas que rodean al archipiélago.

El segundo frente se abrió con las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien durante una entrevista destacó la importancia estratégica del extremo austral y mencionó a Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake como espacios vinculados con la soberanía y la seguridad argentina.

Las palabras provocaron una reacción del Gobierno de Chile, que reafirmó que su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible y recordó los tratados internacionales que regulan los límites entre ambos países.

La Cancillería argentina buscó desactivar la controversia y ratificó que la posición oficial reconoce los acuerdos firmados con Chile, particularmente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

El episodio resulta especialmente sensible por la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes, una vía natural que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Su valor se suma al del Pasaje de Drake, que separa el extremo sur de América de la Antártida.

Los dichos de un general argentino sobre el Estrecho de Magallanes provocó una protesta de Chile y la respuesta de Quirno

La importancia de estos espacios no es solamente geográfica. En torno a ellos convergen rutas marítimas, actividad científica, recursos naturales y la proyección hacia la Antártida, una zona en la que Argentina sostiene una presencia histórica.

La tensión diplomática con Chile ocurrió, además, mientras ambos países mantienen mecanismos de cooperación militar en la región. Argentina y Chile participan del ejercicio Viekarén, una operación conjunta que se desarrolla en el área del Canal Beagle y que incluye tareas de búsqueda, rescate y salvamento marítimo.

La coexistencia entre cooperación y controversias demuestra la sensibilidad del escenario austral. Para Argentina, el desafío consiste en sostener sus posiciones soberanas y sus intereses estratégicos sin poner en riesgo los acuerdos que regulan su relación con Chile.

La presencia argentina y el desafío del control efectivo

La discusión sobre la soberanía no se limita a las relaciones con Gran Bretaña y Chile. También involucra la capacidad argentina de mantener presencia territorial y marítima en el extremo sur.

En agosto, el Gobierno autorizó mediante el Decreto 764/2026 la venta de un predio de la Armada Argentina de 382.594,79 metros cuadrados en Ushuaia. La decisión forma parte de una política más amplia de reorganización del patrimonio de las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo sostiene que los recursos obtenidos por la venta de determinados inmuebles pueden ser utilizados para financiar el reequipamiento militar. Ese objetivo está contemplado en el Plan ARMA, que establece mecanismos para destinar parte de los ingresos obtenidos por la venta, alquiler o privatización de activos estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas.

A esta reorganización patrimonial se suma el Plan Dédalo, mediante el cual la Armada avanza con una reestructuración de su Aviación Naval. El programa contempla el traslado de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y de la Escuela de Aviación Naval desde Punta Indio hacia Bahía Blanca.

También está previsto el retiro definitivo de los Super Étendard, los aviones que participaron de la Guerra de Malvinas y que durante décadas formaron parte de las capacidades de la Aviación Naval.

Tierra del Fuego protestó por el amarre de un buque petrolero británico y reclamó el fin de la intervención nacional sobre su puerto

Las decisiones abren una discusión sobre cómo distribuir los recursos de Defensa y qué capacidades son prioritarias para un país con una extensa costa marítima, reclamos territoriales pendientes y una proyección hacia la Antártida.

El interrogante adquiere otra dimensión cuando se observa lo que ocurre en el Atlántico Sur. La región concentra actividades energéticas, pesqueras y científicas que requieren capacidad de vigilancia y control.

En la denominada Milla 201, inmediatamente por fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, operan cientos de embarcaciones extranjeras durante la temporada de calamar. Una parte importante corresponde a flotas de origen chino.

El problema para Argentina no consiste únicamente en impedir actividades ilegales dentro de sus aguas. También implica contar con herramientas para monitorear lo que ocurre en las zonas próximas al límite de las 200 millas y proteger los recursos pesqueros que atraviesan distintas jurisdicciones.

La actividad energética en las Islas Malvinas plantea un desafío similar. El avance del proyecto Sea Lion muestra que la disputa por la soberanía se desarrolla paralelamente a una creciente explotación de recursos naturales.

En este escenario, la soberanía argentina en el sur no se juega solamente en los discursos diplomáticos ni en los reclamos históricos. También depende de la capacidad de mantener presencia, controlar los espacios marítimos, desarrollar infraestructura y sostener capacidades militares.

El Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake forman parte de un espacio estratégico por sus recursos, sus rutas marítimas y su cercanía con la Antártida. El desafío argentino será sostener una presencia efectiva en ese escenario mientras administra sus reclamos territoriales, sus vínculos regionales y sus limitaciones materiales.

RG/MSS