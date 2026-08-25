A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 25 de agosto

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 25 de agosto

El martes 25 de agosto de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.855,75 para la venta y $1.816,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotizó el euro oficial hoy, martes 25 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 25 de agosto cotizó a $1.700 para la compra y $1.800 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 25 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.308,98 para la compra este martes 25 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 25 de agosto

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Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina, este martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 25 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 25 de agosto, cotiza en el mercado paralelo a $1.560 para la venta y $1.540 para la compra.