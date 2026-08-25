Milei reunió a diputados y senadores libertarios ante una semana clave en el Congreso

El presidente Javier Milei reunió este martes a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en un encuentro de casi dos horas que tuvo como telón de fondo la agenda legislativa de las próximas semanas y el Presupuesto 2027.

La reunión comenzó después de las 16.30 en el Salón Héroe de Malvinas, con la presencia de los principales referentes parlamentarios del oficialismo, entre ellos Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich. También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de Diputados, Martín Menem.

Karina Milei encabezó la mesa política y anticipó nuevos proyectos y anuncios económicos

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Aunque el Gobierno no difundió oficialmente el contenido de la exposición presidencial, el encuentro se produjo a pocos días del ingreso del Presupuesto 2027, previsto para el 15 de septiembre. En ese contexto, Milei podría haber adelantado algunos lineamientos del proyecto a los legisladores, una modalidad que ya utilizó al presentar los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convocatoria también funcionó como una instancia de coordinación frente a la sesión prevista en Diputados. El oficialismo buscará avanzar con la reforma del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, además de otras iniciativas consensuadas con bloques aliados.



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El temario contempla, entre otros proyectos, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca. También se sumó la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos.

La estrategia oficial apunta además a mostrar una mayor capacidad de construcción parlamentaria después del traspié sufrido en el Senado con la Ley de Propiedad Privada. En aquella oportunidad, la falta de votos obligó al Gobierno a retirar los capítulos referidos a Tierras y Manejo del Fuego, lo que abrió interrogantes sobre los acuerdos con los gobernadores dialoguistas.

Ahora, en la Casa Rosada aseguran contar con los respaldos necesarios para avanzar en Diputados. La Libertad Avanza también busca trasladar ese escenario al Senado, donde pretende sesionar este jueves para tratar 67 pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

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