La Justicia le otorgó 15 días más a Adorni para justificar sus bienes

El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente la justificación de sus bienes, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El plazo original vencía este miércoles, pero el exjefe de Gabinete había solicitado más tiempo para preparar su presentación. Según argumentó, no había podido revisar la totalidad de la documentación incorporada a la causa y citada por la fiscalía.

Con la decisión de Lijo, Adorni tendrá ahora 15 días adicionales para presentar su descargo y explicar el origen y evolución de su patrimonio ante la Justicia.

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