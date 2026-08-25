martes 25 de agosto de 2026
JUDICIALES
Enriquecimiento ilícito

La Justicia le otorgó 15 días más a Adorni para justificar sus bienes

El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido del exjefe de Gabinete, cuyo plazo para presentar su descargo vencía este miércoles en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni, en una de sus visitas al Congreso.
Manuel Adorni, en una de sus visitas al Congreso. | Cedoc
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El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente la justificación de sus bienes, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El plazo original vencía este miércoles, pero el exjefe de Gabinete había solicitado más tiempo para preparar su presentación. Según argumentó, no había podido revisar la totalidad de la documentación incorporada a la causa y citada por la fiscalía.

Con la decisión de Lijo, Adorni tendrá ahora 15 días adicionales para presentar su descargo y explicar el origen y evolución de su patrimonio ante la Justicia.

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