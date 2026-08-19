Ni criptos, ni jubiladas: Francisco Adorni "se olvidó de un cero" en su declaración jurada 2024

¿Puede un contador público nacional confundir datos de su propia declaración jurada, firmando en el formulario que presenta una suma de un préstamo por una cifra diez veces menor? A simple vista resulta difícil de creer, pero los hermanos Manuel y Francisco Adorni, ambos contadores, se han visto obligados a apelar a "contabilidades creativas" para explicar a la Justicia que sus explosivos crecimientos patrimoniales de ninguna manera tienen que ver con "enriquecimiento ilícito​", justamente las causas por las que ambos están siendo investigados.

Manuel Adorni apeló en su momento a "ganancias con criptomonedas", cuando los célebres "préstamos de jubiladas" ya no alcanzaban para explicar departamentos, casas de country y viajes al exterior. Y este miércoles Mercedes Ninci contó en uno de sus informes desde Comodoro Py en Radio Mitre que Francisco Adorni se presentó "de manera espontánea ante el juez Daniel Rafecas", para explicar que una de las principales "inconsistencias" que encontró el fiscal Guillermo Marijuán, entre sus declaraciones juradas 2024 y 2025, se debió a que en un número de 2024 donde decía 13 millones, por error "se olvidó" un cero y debió decir 130 millones de pesos.

Muchachos libertarios: a Francisco y Manuel Adorni les fue bien con los números de bolsillo en el Gobierno.

El tema no es menor, ya que Marijuán había pedido que el hermano de Adorni sea citado a declarar por Rafecas justamente por esos números, que ahora el menor de los Adorni intenta rectificar argumentando que todo se debió a un error. Como decíamos, afirmó ante Rafecas que en 2024 donde su presentación decía 13 millones de un préstamo bancario que recibió, debía decir en realidad 130 millones de pesos. Y afirmó que con esa corrección, el resto de las cifras cobra validez mostrando que no hay inconsistencias.

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Los ecos en redes sociales

La primicia de Ninci dio que hablar en redes sociales, donde muchos de los usuarios ironizaban sobre la curiosa coincidencia de que los hermanos Adorni, siendo contadores profesionales, hayan tenido que rectificar sus declaraciones juradas. Como se recordará en el caso de Manuel Adorni aparecieron no hace mucho ganancias en criptomonedas que intentó explicar en LN+, explicación que en lugar de ayudarlo terminó de sellar, a fines de junio, su salida como jefe de Gabinete libertario:

Y en el caso de Francisco, actual diputado provincial de LLA en la provincia de Buenos Aires, queda esperar que resuelven Rafecas y Marijuán sobre ese cero que faltó en esos números de 2024.

"No quiso mentir", contó Ninci, "dijo que se olvidó de un cero en la cifra del crédito hipotecario que había pedido al Banco Provincia para la compra de la casa en City Bell. Puso 13.000.000 de pesos en lugar de 130.000.000, y que el error no fue deliberado, aunque él sea contador". No fue lo único que modificó, también agregó en la declaración de 2025 otros $ 24,5 millones, por la venta de un inmueble que "heredó de su padre".

HB/MSS