Parece el guión de una comedia negra, pero es la Justicia argentina. Justo cuando se pensaba que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona no podía sumar más capítulos bizarros (cabe recordar que el proceso anterior se anuló porque la jueza filmaba un documental a escondidas), apareció un error de principiantes que dejó a todos boquiabiertos. Los peritos estrella de la Junta Médica, encargados de elaborar el documento más importante de la acusación, pasaron meses analizando a fondo los estudios clínicos y de laboratorio del astro, hasta que alguien notó un pequeño gran detalle: los análisis pertenecían en realidad a su padre, el fallecido "Don Diego".

El encargado de destapar este insólito error fue Nicolás D’Albora, abogado defensor de la coordinadora médica Nancy Forlini. Durante la última audiencia, mientras un nefrólogo se explayaba sobre la supuesta enfermedad renal crónica del Diez basándose en exámenes de laboratorio del 2015, el letrado ató cabos. En aquel año, el ídolo mundial vivía en Dubai, por lo que era imposible que se hubiera hecho esos estudios en el país. Tras pedir un cruce de datos con la prepaga y los registros migratorios, la sospecha se confirmó y la bomba explotó en pleno tribunal de San Isidro.

Don Diego Maradona

La gravedad del blooper no es un tema menor, ya que golpea directamente el corazón de la causa contra los siete trabajadores de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual. La famosa Junta Médica había concluido que el trágico desenlace de Maradona se podría haber evitado si los profesionales hubiesen prestado atención a sus antecedentes clínicos. Ahora, la gran pregunta que sobrevuela la sala de audiencias es cuántos de esos diagnósticos lapidarios se armaron mirando el historial de un hombre que murió en 2015, confundiendo por completo el cuadro médico del paciente.

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Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, fue lapidario: "Es tan inédito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer", disparó, remarcando lo insólito de que un grupo de expertos no haya verificado a quién pertenecía la sangre que estaban estudiando. En la misma sintonía, Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, advirtió que esta confusión "desautoriza por completo a la Junta Médica".

Del otro lado, la Fiscalía intenta apagar el incendio con un balde de arena. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren minimizan el asunto, argumentando que son pocos estudios y que el error no altera la teoría principal del caso, deslizando incluso que los defensores se guardaron esta carta bajo la manga con mala intención. Sin embargo, Mario Baudry, representante del hijo menor del Diez, le sumó más picante a la intriga: “Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”, lanzó, sugiriendo que la prueba fue adulterada intencionalmente.

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Un proceso que parece maldito

La reanudación del debate de este jueves promete ser un campo de batalla para las 12 partes involucradas. Ya pasaron más de 30 audiencias de un juicio que parece estar “engualichado” y que a cada paso tropieza con sus propias desprolijidades. El fantasma de que todo el proceso vuelva a cero aterroriza a los familiares, pero resulta una herramienta cada vez más tentadora para los abogados de los imputados.

La reconstrucción del recorrido de estos papeles demuestra una cadena de negligencias generalizada. Los documentos de "Don Diego", quien también había sido tratado por la misma prepaga antes de su muerte, fueron aportados al inicio de la investigación. Increíblemente, dichos archivos durmieron en el expediente durante años y pasaron por las manos de fiscales, abogados defensores y una veintena de peritos sin que nadie notara el grosero error de identidad.

Con este nivel de descontrol en el manejo de la prueba, el tribunal de San Isidro se enfrenta a un verdadero laberinto jurídico. Mientras los jueces deben resolver si este papelón invalida o no el trabajo de la Junta Médica, la búsqueda de justicia por el ídolo máximo del fútbol argentino sigue empantanada entre maniobras oscuras, errores absurdos y un sistema judicial que, una vez más, parece no estar a la altura de las circunstancias.

TC