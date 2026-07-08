Declaran tres custodios en el Caso Maradona: uno de ellos había sido detenido en el juicio anulado

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este miércoles con una nueva audiencia clave, en la que prestarán declaración tres custodios que estuvieron junto al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre. Sus testimonios serán analizados por el tribunal en el marco del proceso que busca determinar las responsabilidades por el fallecimiento del ídolo argentino, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Uno de ellos está especialmente bajo la lupa por un antecedente en el juicio que fue anulado.

Los testigos convocados son Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria, quienes integraban el equipo de seguridad que acompañaba a Maradona durante sus últimos días en la vivienda del barrio San Andrés, en Benavídez.

La expectativa está puesta especialmente en la declaración de Coria, debido a su participación directa en los momentos posteriores a la descompensación del exfutbolista y por el antecedente registrado durante el primer juicio, que fue declarado nulo.

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Caso Maradona: la declaración de Julio César Coria, bajo la lupa

Julio César Coria, jefe de seguridad de Maradona, fue detenido el 25 de marzo durante el anterior debate oral por orden del entonces Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la destituida jueza Julieta Makintach.

La medida fue adoptada luego de que el custodio realizara afirmaciones que, según el tribunal, resultaban contradictorias con declaraciones previas. Entre ellas, sostuvo haber visto a la psiquiatra Agustina Cosachov practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre Maradona, un dato que nunca había mencionado en otras oportunidades.

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Además, Coria negó haber mantenido comunicaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, durante aquella audiencia el fiscal Patricio Ferrari exhibió registros telefónicos que indicarían que existieron conversaciones entre ambos en los días previos a la muerte de Maradona y también en junio de 2020.

El custodio también tuvo un rol central el día del fallecimiento, ya que fue quien intentó asistir al exfutbolista realizándole maniobras de respiración boca a boca mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Qué busca determinar el juicio por la muerte de Maradona

El debate oral intenta establecer si existieron responsabilidades penales por parte del equipo médico que estuvo a cargo de la atención del excapitán de la Selección argentina durante su internación domiciliaria.

La fiscalía sostiene la hipótesis de que Maradona fue sometido a una internación deficiente, con graves fallas de coordinación, controles insuficientes y demoras en la asistencia médica frente al deterioro de su estado de salud. En ese contexto, los acusadores consideran que los profesionales imputados conocían la gravedad del cuadro clínico y no adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace fatal.

Por ese motivo, todos enfrentan cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

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Quiénes son los imputados en la causa

En el juicio son juzgados siete integrantes del equipo médico y asistencial que atendía a Maradona durante su recuperación tras la cirugía por un hematoma subdural.

Los imputados son: Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona. Agustina Cosachov, psiquiatra. Carlos Díaz, psicólogo. Ricardo Almirón, enfermero que cumplía funciones durante el turno nocturno. Mariano Perroni, coordinador del equipo de enfermería. Pedro Di Spagna, médico clínico. Nancy Forlini, responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

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Todos son investigados por su presunta participación en las decisiones médicas y organizativas adoptadas durante la internación domiciliaria del exfutbolista.

En paralelo al juicio principal, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un proceso por jurados populares. Sin embargo, ese debate permanece suspendido debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

La resolución de esa controversia judicial será determinante para que pueda fijarse una nueva fecha de inicio del juicio y completar el proceso penal por la muerte del exfutbolista.

Una nueva jornada clave para reconstruir las últimas horas de Diego

Con la declaración de los tres custodios, el tribunal buscará reconstruir con mayor precisión cómo transcurrieron las últimas horas de Maradona, cuál fue la actuación del personal de seguridad y qué respuestas existieron frente a la emergencia médica.

Los testimonios serán incorporados al análisis que realizan los jueces sobre el funcionamiento del dispositivo sanitario montado en la vivienda de Tigre, donde el exfutbolista cumplía su recuperación. Cada nueva declaración es considerada una pieza relevante para determinar si hubo negligencias, omisiones o decisiones que pudieron haber influido en el desenlace que terminó con la muerte del ídolo del fútbol argentino.

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