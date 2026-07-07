Causa Cuadernos: le otorgaron la prisión domiciliaria a Claudio Uberti y dijo vivir en un "estado de terror"

Claudio Uberti, exfuncionario del kirchnerismo y uno de los más importantes imputados colaboradores en la causa Cuadernos, recibió el beneficio de prisión domiciliaria de la Cámara Federal de Casación Penal por el deterioro de su salud y el "estado de terror" que vive en la cárcel de Ezeiza por su estado de “arrepentido”.

Según TN, con el voto mayoritario de los magistrados Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, frente a la disidencia parcial de Alejandro Slokar, se tomó esta decisión. Los camaristas dieron la orden que la medida se implemente poniéndole de forma inmediata una tobillera electrónica a Uberti.

El exfuncionario, que trabajó en el Ministerio de Planificación Federal a cargo, en ese momento, de Julio De Vido, fue el primer arrepentido en describir el mecanismo ilegal que habría montado Néstor Kirchner para recaudar dinero.

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Claudio Uberti

Para tomar su decisión, los jueces tuvieron en cuenta los informes realizados por el Cuerpo Médico Forense y los psicólogos que acreditaron que el encierro en la cárcel, más el régimen de protección que recibió tras volverse imputado colaborador en la causa “Cuadernos”, provocó en Uberti “terror subjetivamente verosímil”, pesadillas y angustia.

El fiscal Mario Villar apoyó el dictamen, considerando que si el exfuncionario seguía en prisión vería muy comprometida su salud, y que el Hospital Penitenciario no podía brindarle el tratamiento que necesitaba.

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Según la evaluación de los jueces, el régimen al que accedió Uberti por su condición de arrepentido se convirtió, en la realidad, en un “trato cruel, inhumano y degradante” al sufrir un aislamiento prácticamente total.

Gracias a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, el exfuncionario k seguirá cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario, con control electrónico, y recibirá atención médica para sus patologías.

De acuerdo al medio antes citado, el fallo de Casación no cambia su situación de imputado colaborador ni lo libera de las obligaciones procesales generadas por sus declaraciones en la causa Cuadernos.

Claudio Uberti

La detención de Claudio Uberti por la causa Antonini Wilson

Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue detenido el 11 de febrero pasado por orden judicial luego de que el máximo tribunal dejara firme su condena dictada en la causa conocida como la “valija de Antonini Wilson”.

Todo comenzó la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson trató de entrar a nuestro país con una valija que contenía 790.550 dólares que no estaban declarados ante la Aduana.

Guido Alejandro Antonini Wilson

El hombre había llegado a Aeroparque en un vuelo privado junto a Uberti, otros funcionarios argentinos y ciudadanos venezolanos, en el marco de negociaciones por obras de infraestructura y contratos de energía. Los dólares fueron detectados durante un control de seguridad gracias a un escáner manejado por personal aeroportuario.

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Wilson primero declaró que solo llevaba “libros y papeles”, luego se corrigió y dijo transportar solo 60.000 dólares, pero al abrir la valija los agentes descubrieron que la cifra real era considerablemente mayor. Posteriormente, el empresario venezolano declaró ante el FBI que ese dinero estaba destinado a financiar la campaña electoral del kirchnerismo.

Uberti también es uno de los arrepentidos en la causa “Cuadernos”, donde reconoció haber llevado bolsos con dinero recaudado de concesionarias viales para Néstor Kirchner, y aseguró que Cristina Kirchner conocía esos procedimientos.

HM/MSS