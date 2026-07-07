En una nueva audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas, el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) protagonizó un insólito episodio al convocar por error a un hombre que compartía el mismo nombre que uno de los testigos previstos por la fiscalía. Al comienzo de la jornada, dedicada a la declaración de exfuncionarios del organismo recaudador que participaron en la reconstrucción de los movimientos financieros de empresas investigadas por presuntos pagos de sobornos a exfuncionarios kirchneristas, ocurrió la insólita situación.

Se trató de Juan Carlos Santos, pero no se trataba del excontador de la entonces AFIP —actual ARCA— que debía declarar, sino de un homónimo. Tras realizar el juramento de rigor, dio inicio al interrogatorio con la pregunta clave: "¿Usted trabajó en la ex AFIP?". La respuesta del testigo fue contundente: "No".

Acto seguido, el silencio se apoderó de la sala de audiencias. Tras una breve repregunta, el hombre pidió la palabra para aclarar la situación que cambiaría el curso de la jornada: "¿Puedo decir algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En efecto, el sistema judicial había convocado a un homónimo. El verdadero testigo buscado era un contador ex integrante del fisco, pero quien se presentó ante el tribunal era una persona ajena a la causa.

Comodoro Py, el edificio que concentra gran parte de las causas judiciales de alto impacto político en Argentina

El comentario generó un momento de desconcierto en la sala y, tras verificar la documentación, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, confirmó que efectivamente se había citado a un homónimo y no al testigo solicitado.

Siguiente a eso, el magistrado le preguntó si al momento de recibir la citación le habían explicado el motivo de su convocatoria. Santos respondió que había recibido un mensaje de WhatsApp informándole que debía presentarse a declarar y agregó un dato: "Yo me encontraba en el exterior con mi hija y tuve que regresar para presentarme hoy".

Méndez Signori le pidió disculpas en nombre del tribunal y lo autorizó a retirarse de la sala de audiencias.

Por su parte, la secretaria del tribunal explicó que el mensaje enviado incluía el nombre del juicio y el listado de las personas involucradas en el proceso, aunque eso no evitó la confusión derivada de la coincidencia de nombres.

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, quien ejerce la presidencia del tribunal, Fernando Canero y Germán Castelli

El hombre abandonó el edificio de Comodoro Py alrededor de las 8.45. Como la siguiente testigo estaba citada para las 9.30, el tribunal dispuso un cuarto intermedio antes de retomar el debate.

Qué se investiga en la causa Cuadernos

El juicio oral busca determinar las responsabilidades en la presunta estructura de recaudación ilegal de sobornos que, según la acusación, funcionó durante los gobiernos kirchneristas mediante pagos realizados por empresarios contratistas del Estado a cambio de contratos de obra pública, concesiones y otros beneficios.

Se sabe que la causa se originó a partir de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, quien registró durante años supuestos recorridos, entregas de dinero y reuniones vinculadas con el pago de coimas. La investigación derivó en una de las mayores causas de corrupción de la historia de la Argentina.

Además, en este juicio se encuentran acusados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros 19 exfuncionarios y más de 60 empresarios, quienes enfrentan distintas imputaciones vinculadas con el presunto esquema de corrupción investigado.

El debate, en el que está acusada Cristina Kirchner junto a exfuncionarios y empresarios, debió interrumpirse tras descubrir la confusión

La audiencia de este martes continuó con la declaración de exintegrantes de la entonces AFIP, hoy ARCA, quienes aportaron información sobre movimientos financieros considerados relevantes para la reconstrucción de las maniobras analizadas por la fiscalía.

MV