El 15 de agosto de 1904 se fundó en el barrio porteño de La Paternal el Club Atlético Argentinos Juniors, una institución cuya historia quedó entrelazada para siempre con la identidad del fútbol sudamericano. Nacido bajo la premisa de unir la pasión deportiva con el compromiso comunitario, el club adoptó desde sus primeros años una filosofía innegociable basada en el trato refinado del balón, la gambeta y el juego vistoso.

Con el paso de las décadas, esa vocación por la formación de jóvenes talentos le otorgó de manera indiscutida el apodo de "El Semillero del Mundo", una marca registrada que trasciende las fronteras de la Argentina.

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El hito fundacional de su cantera se consolidó el 20 de octubre de 1976, cuando un joven de tan solo 15 años debutó con la camiseta del Bicho en Primera División frente a Talleres de Córdoba. Aquel chico era Diego Armando Maradona, cuya irrupción en el césped de La Paternal no solo cambió el destino del club, sino que inició el camino del que terminaría convirtiéndose en el mayor ícono del deporte global.

El proceso formativo de Maradona en las divisiones inferiores y los legendarios Cebollitas sentó las bases de una metodología de trabajo en juveniles que el club sostuvo como política institucional inquebrantable.

La fábrica de talentos que alimentó a la Selección Argentina y a los gigantes de Europa

A lo largo de su centenaria trayectoria, de la cantera de La Paternal surgieron nombres descollantes que marcaron época en el fútbol internacional. Figuras de la talla de Juan Román Riquelme, Claudio Borghi, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Lucas Biglia dieron sus primeros pasos con la camiseta roja antes de triunfar en las grandes ligas europeas y consagrarse con la Selección Argentina.

La huella de Argentinos Juniors quedó impresa en los máximos logros del seleccionado nacional, habiendo formado a piezas clave tanto del equipo campeón del mundo en México 1986 como del plantel que alcanzó la gloria en Catar 2022 con la presencia de Alexis Mac Allister.

La huella de Argentinos Juniors quedó impresa en los máximos logros del seleccionado nacional

Asimismo, la época dorada de la institución en el plano de los títulos alcanzó su punto cumbre en la década de 1980. Con un fútbol de elegancia superlativa, Argentinos Juniors conquistó la Copa Libertadores de 1985 y disputó ante la Juventus de Italia una de las finales de Copa Intercontinental más espectaculares y recordadas de todos los tiempos en Tokio, demostrando que un club de barrio podía jugarle de igual a igual a las potencias de Europa sin resignar su estilo.

Una filosofía identitaria que se mantiene intacta

En la era del fútbol moderno, dominado por las grandes finanzas y la venta temprana de juveniles, Argentinos Juniors continúa reivindicando el valor de la formación integral y el sentido de pertenencia.

La infraestructura del predio Malvinas Argentinas y el ambiente familiar que rodea al estadio Diego Armando Maradona constituyen la plataforma donde cientos de chicos continúan alimentando el sueño de llegar a Primera.

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A más de 120 años de su nacimiento, la vigencia del Bicho como usina inagotable de talento representa un fenómeno único en la cultura deportiva. Fiel a sus raíces de barrio y a su tradición lírica, Argentinos Juniors celebra su efeméride reafirmando el estatus que lo convirtió en leyenda: ser el suelo sagrado donde se cultiva la esencia más pura del fútbol argentino.

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