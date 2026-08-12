El juicio por la muerte de Diego Maradona ingresó en una etapa clave, luego de que en la última audiencia declarara el primer integrante de la Junta Médica que analizó las circunstancias de su fallecimiento y la atención que recibió en sus últimos días. Se trata del médico legista Carlos Casinelli, quien sostuvo que el exfutbolista era "un paciente de riesgo" y que tuvo claros signos de mejoría que no fueron advertidos a tiempo.

Casinelli, exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense, ya había declarado meses atrás ante el Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro, ya que también participó de la autopsia de Diego. En esta ocasión, ratificó la causa de su deceso: "No tenemos dudas de que Maradona murió de una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón, que tuvo un período agónico y que tenía patologías previas”.

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Además, apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los principales imputados en el juicio por homicidio simple con dolo eventual, al tiempo que mencionó a Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical. “No hubo un médico que se hiciera cargo de toda la evolución del paciente. Luque y Cosachov eran los médicos de él, figuran como los que se hacían cargo de la internación domiciliaria y Forlini, la encargada de dar todo lo que ellos solicitaban”, explicó.

“Luque creo que fue dos veces, una cuando le retiró los puntos después de la operación y en otra Maradona lo echó. Cosachov fue cuatro veces; solo una entró a verlo”, agregó. El entonces entrenador de Gimnasia de La Plata pasó dos semanas en una vivienda de un barrio privado del partido de Tigre tras haber sido sometido a una operación por un hematoma subdural en la cabeza y, para el forense, a partir de ese entonces comenzó a desmejorar.

“El deterioro fue progresivo. Desde que se externa hasta su fallecimiento, unos 10 días antes, por lo menos. Se pudo haber alertado”, sostuvo ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. También indicó que el exjugador tenía signos compatibles con la insuficiencia cardíaca y estaba hinchado: “Nadie fue a ver de qué se trataba, representaba un riesgo de vida y el desenlace fue la muerte".

El neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Según las conclusiones del informe que elaboró en 2021 la Junta Médica, el paciente agonizó durante "12 horas" desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020 y no habría sido controlado por los enfermeros. Al ser consultado sobre este punto, Casinelli afirmó: “Creemos que el rol de la enfermería fue insuficiente, que los acompañantes terapéuticos eran necesarios y que la coordinación no fue correcta".

En esta línea, el experto habló de la sensación de que había un "doble comando", ya que enfermería reportaba a la obra social y que, a pesar de que ellos tenían conocimiento de los signos, no hicieron nada para cambiar la situación.

La internación domiciliaria de Diego Maradona

El testimonio de Casinelli, junto a los otros miembros de la junta que declararán en las próximas jornadas, son importantes para la Fiscalía y las querellas porque les permite aportar ante los magistrados información científica sobre el estado y muerte del exmediocampista de Argentinos Juniors, Boca y Nápoli, entre otros.

En ese contexto, el perito también cuestionó las condiciones de la internación domiciliaria en el country San Andrés: "No era la indicada, no recibió los controles médicos necesarios. Determinamos que lo mejor era un centro de rehabilitación". Además, manifestó que si Maradona se resistía a los controles, los enfermeros tendrían que haberlo reportado, pedir el cambio de personal o trasladarlo.

Juicio por la muerte de Diego Maradona.

Por otro lado, mencionó que después de la operación entró en un cuadro de abstinencia alcohólica: “Eso había que tratarlo hasta que estuvieran seguros de que no iba a tener otra complicación por la ingesta de alcohol”.

La agonía que sufrió Maradona

Casinelli también se refirió a los últimos momentos del exjugador y habló de la agonía que padeció antes de su fallecimiento. "Este proceso consideramos que se extendió durante 12 horas. Hasta el momento que lo evaluamos, el enfermero lo vio a las 23 horas, no hay constancia de que nadie lo haya visto hasta que entraron Cosachov y (el psicólogo Carlos) Díaz a la mañana siguiente”, concluyó.

Además de Luque, Cosachov y Forlini, también están imputados en este juicio -el segundo en la causa tras la nulidad que tuvo el primer debate oral el año pasado-, el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Existe una octava acusada en el caso, la enfermera Gisella Madrid, que afrontará un juicio por jurados populares cuando finalice el proceso principal.

FP/fl