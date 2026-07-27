El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona: “Se escuchaban los gritos de Diego contra Luque”

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes un nuevo testimonio con la declaración del nutricionista de la Selección argentina, Luciano Spena, quien relató que nunca pudo atender al exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre porque fue rechazado tras una fuerte discusión entre Diego y el neurocirujano Leopoldo Luque.

El especialista, que no había podido declarar anteriormente porque se encontraba acompañando al seleccionado argentino durante el Mundial 2026, compareció en una audiencia extraordinaria realizada durante la feria judicial para evitar que el proceso oral quedara interrumpido por más de diez días, lo que habría obligado a reiniciar el debate desde cero.

La visita que nunca pudo concretarse

Spena explicó que fue convocado por el médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los imputados en la causa, para realizar una interconsulta nutricional y evaluar la alimentación de Maradona durante la internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, en Benavídez.

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Según relató, ambos llegaron a la vivienda el 18 de noviembre de 2020, aunque tuvieron dificultades para ingresar al country y luego debieron esperar durante varios minutos porque la autorización para ver al paciente dependía de Luque, quien se presentó como el médico responsable de la salud del exfutbolista.

“Se escuchaban discusiones o gritos. Eran más del paciente hacia el doctor Luque. Nos quedamos asombrados”, recordó el nutricionista ante el tribunal.

De acuerdo con el testimonio, Luque ingresó primero a la habitación de Maradona mientras Spena y Di Spagna aguardaban para comenzar la evaluación. Sin embargo, tras varios minutos, el neurocirujano salió y les comunicó que no podrían ingresar. “Nos dijo que no era un buen día para ver al paciente”, declaró el nutricionista.

Spena explicó que Di Spagna prefirió que esa decisión fuera confirmada por el propio Maradona o por sus hijas. Poco después, Gianinna Maradona salió al patio y les reiteró que el exfutbolista no se encontraba en condiciones de recibirlos.

El profesional agregó que incluso escuchó que Diego habría intentado agredir físicamente a Luque durante esa discusión.

Nunca pudieron volver a atenderlo

Tras el frustrado intento, ambos médicos quedaron a disposición para regresar al día siguiente.

Según relató Spena, la nueva visita también fue cancelada después de que Di Spagna hablara con Nancy Forlini, coordinadora de la internación domiciliaria. “Íbamos a quedar a la espera de verlo y nunca pudimos. Después falleció”, declaró el nutricionista.

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El especialista también señaló que había llevado una balanza de bioimpedancia para realizar una evaluación completa del estado nutricional de Maradona, aunque nunca pudo utilizarla.

Un testimonio que benefició a Di Spagna

La declaración de Spena fue considerada relevante para la situación procesal de Pedro Di Spagna, uno de los ocho acusados por homicidio simple con dolo eventual.

El nutricionista respaldó la versión del médico clínico al afirmar que este insistió en revisar la alimentación de Maradona luego de que presentara problemas digestivos tras consumir camarones con ajo a la provenzal, un episodio que había generado preocupación dentro del equipo médico.

Además, confirmó que Di Spagna permaneció disponible para asistir al paciente, aunque nunca recibió autorización para volver a ingresar a la vivienda antes del fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

LB