Morla pidió evitar el juicio por el manejo de las marcas de Maradona y ofreció $150 millones a sus herederos

El abogado Matías Morla, exapoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, solicitó la suspensión del juicio a prueba por un año y ofreció una reparación económica de $150 millones para los herederos del futbolista. La propuesta contempla además la realización de trabajos comunitarios.

El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires por los abogados Rafael Cúneo Libarona y Mauricio D'Alessandro. La defensa propuso que el monto sea abonado en seis cuotas mensuales de $25 millones, con un primer pago dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual aprobación judicial.

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La estrategia busca evitar el debate oral en la causa en la que Morla está acusado de defraudación por administración fraudulenta a raíz de la administración de los derechos y marcas vinculados con Maradona.

Para justificar la suma ofrecida, la defensa sostuvo que se trata del "máximo esfuerzo posible" que puede realizar Morla sin comprometer su subsistencia y la de su familia. En ese sentido, mencionó que tiene tres hijos, que dos de ellos concurren a una universidad privada y que también debe afrontar una cuota alimentaria.

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Además del resarcimiento económico, los abogados plantearon que el imputado cumpla reglas de conducta, entre ellas la realización de trabajos comunitarios en una institución de bien público.

La propuesta, sin embargo, encontró una fuerte resistencia de la parte acusadora. Desde la querella consideraron que los $150 millones representan menos del 5% de lo que se habría facturado a través de los derechos de imagen de Maradona.

La discusión también alcanza a las propias marcas del astro. Desde el entorno de los herederos remarcaron que la propuesta económica no incluye la devolución de las marcas, uno de los principales puntos de conflicto entre las partes.

El planteo deberá ser analizado en una audiencia que fue fijada para fines de septiembre. Morla no se encuentra actualmente en el país, según indicaron fuentes vinculadas al expediente.

La resolución sobre la suspensión del juicio a prueba quedará así en manos del tribunal, que deberá evaluar tanto la propuesta económica como las condiciones ofrecidas por la defensa y la posición de las partes involucradas.