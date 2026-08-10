El juicio por la desaparición de Loan Peña sumó testimonios que volvieron a poner el foco sobre las primeras horas de la búsqueda del niño tras haber sido visto por última vez en un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio, el 13 de junio de 2024. En las últimas audiencias, se cuestionó el accionar del excomisario Walter Maciel y un perito complicó a la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y a su esposo, Carlos Perez, tres de los principales acusados.

Además, hay otras cuatro personas imputadas por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, quienes estuvieron presentes en el almuerzo en la casa de la abuela de Loan, Catalina. Se trata de Laudelina Peña y su pareja Antonio Benítez, tíos del pequeño; y Daniel Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi. Hasta el momento, ninguno de ellos rompió el silencio.

Juicio por Loan Peña: declaró "El Americano" y prometió denunciar "documentación adulterada"

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En tanto, en el debate que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal de Corrientes también hay otras diez personas procesadas por supuestamente realizar maniobras para entorpecer y desviar la investigación. Dentro de este grupo de acusados, solo tres declararon ante los jueces: Alan Cañete y Valeria López, que explicaron cómo llegaron a 9 de Julio, y Nicolás "El Americano" Soria, que relató haber sufrido un ataque en la cárcel en la que está detenido.

Durante estas jornadas también se reconstruyó un episodio ocurrido el 14 de junio de 2024, cuando Maciel dijo haber recibido una presunta llamada en la que le indicaban que el niño había aparecido, lo que resultó ser falso y provocó que se detuvieran los rastrillajes por un tiempo. Los testimonios detallaron el papel que tuvo Maciel en esas primeras horas y cómo se manejó la información.

Caso Loan: las sospechas en torno al excomisario

En una audiencia en medio de la feria judicial, declararon el sargento Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte, que integraron la búsqueda por Loan desde el inicio. El primero habló del botín de fútbol de Loan encontrado en el lodo, prueba que para la Fiscalía fue plantada por Laudelina.

Laudelina Peña y Walter Maciel.

Alegre contó que quedó a cargo de custodiar el calzado y aseguró que el propio Maciel le ordenó permanecer en el lugar junto con otro policía. "En el lugar de la búsqueda lo vi al comisario; daba las órdenes, los grupos los organizaba él", sostuvo ante los magistrados. Por otro lado, mencionó que el exjefe policial les había ordenado sacar fotos del colegio al que asistía Loan, antes de la desaparición del chico.

Duarte, en tanto, contó que había recibido el primer aviso telefónico por parte de Caillava, exdirectora de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, y luego comunicó la situación a sus superiores. También agregó que el ahora excomisario convocó por la plataforma WhatsApp a todos los efectivos disponibles para sumarse a la búsqueda con linternas.

La falsa alarma que hizo detener la búsqueda de Loan

En otras de las jornadas del proceso, el centro estuvo puesto en algunas situaciones llamativas ocurridas durante la madrugada posterior a la desaparición de Loan. El exintendente y exconcejal Julio Daniel Moreira, la directora del hospital local Gabina Pelozo, el policía Lisandro Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, fueron algunos de los testigos citados.

Pelozo contó que cerca de las 2.13 recibió un llamado en el que le informaron que el nene había sido encontrado y le pidieron que enviara una ambulancia. Saucedo fue quien realizó el aviso y se trasladó hasta el lugar junto con personal sanitario. Pero cuando llegaron, descubrieron que la información era falsa.

Báez, que se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional II de Goya al momento del hecho, recordó las inconsistencias tras el aviso: "A las 2 de la madrugada, el comisario Maciel me informa que el chico había aparecido. Fuimos al ingreso del campo, pero al llegar les pregunto a los familiares y no sabían nada. Me dijo que recibió una llamada, pero no me supo explicar más. Ese rumor hizo que se levantara la búsqueda sin ninguna orden".

Carlos Pérez y Victoria Caillava en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina.

En esa línea, agregó que además el excomisario imputado arrastraba un sumario por malos tratos e investigaciones de Asuntos Internos. Sobre la hipótesis del caso, Báez sostuvo que sospecha que Pérez y Caillava podrían haber estado involucrados en la presunta sustracción del niño, que en ese momento tenía cinco años. "Maciel mintió y autorizó a esta pareja a viajar cuando no estamos facultados para eso, sumado a las pruebas de luminol y odorología que unen sus vehículos", precisó.

Moreira, por su parte, contó a los jueces Fermín Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte que habló con el exjefe policial durante aquella madrugada y aportó detalles sobre la presencia de Laudelina Peña en la zona donde luego sería encontrado el botín. Según su relato, la tía de Loan había estado en el campo poco antes del hallazgo.

La denuncia del "Americano" Soria

Cuando "El Americano" anunció que iba a declarar generó expectativa en el juicio, ya que es una de las figuras más resonantes del grupo de acusados en la causa paralela por entorpecimiento del caso. Sin embargo, limitó su exposición a denunciar irregularidades en sus condiciones de detención en la Unidad Penal 7 de Resistencia y prometió que "respondería todas las preguntas" de las partes más adelante.

"No es mi intención cumplir un rol de víctima, pero sí quiero comentar a este tribunal que las condiciones carcelarias se ven empeoradas en este momento", denunció sobre un presunto ataque físico que había sufrido por parte de otro interno. Soria afirmó que es un empresario logístico del sur del Conurbano bonaerense, y que se radicó posteriormente en Estados Unidos.

El acusado llegó a 9 de Julio días después de la desaparición de Loan y, de acuerdo a la acusación, se habría presentado como integrante de una ONG estadounidense que quería colaborar y hasta habría mencionado que era parte de Interpol, por lo que recibió el apodo de "El Americano". En su declaración, expresó que iba a poner al descubierto situaciones como "documentación adulterada" y presuntas "falsedades" que la jueza Cristina Pozzer Penzo habría incluido en el expediente.

La pericia que complica a Pérez y a Caillava en el juicio por Loan

En la jornada del jueves 6 de agosto, el perito especializado en odorología forense Mario Rosillo dio detalles acerca de los procedimientos realizados con perros entrenados para detectar rastros de olor. Allí, manifestó que los animales marcaron rastros compatibles con Loan en vehículos vinculados a la exfuncionaria municipal y su marido.

El experto dijo que los estudios se realizaron dentro de las 72 horas posteriores y que los canes señalaron de manera "positiva" la camioneta Ford Ranger con la que la pareja había asistido al almuerzo en la vivienda de Catalina Peña. Luego, identificaron rastros del chico en el auto Ford Ka que utilizaron al día siguiente para viajar, primero, a la ciudad de Corrientes, y luego a Chaco.

Esa audiencia también estuvo atravesada por fuertes cruces entre el fiscal Carlos Schaefer y algunos abogados defensores, principalmente Rodolfo Baqué, que representa a Elizabeth Cutaia -otra de las imputadas en la causa paralela-, quienes acumulan distintas discusiones y episodios a lo largo del debate.

FP