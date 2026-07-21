La hipótesis de que Loan seguiría con vida vuelve a escena tras descartarse la pista del niño filmado en Paraguay

La posibilidad de que Loan Peña continúe con vida volvió a instalarse en el centro del caso luego de que las autoridades descartaran que el niño filmado durante la Expo Paraguay fuera el menor desaparecido en Corrientes hace más de dos años. Mucho antes de esta versión, diferentes abogados sostuvieron que su búsqueda no debe detenerse mientras avanza el juicio que establecer qué ocurrió con el pequeño.

La hipótesis sobre el nene visto en Paraguay surgió tras la viralización de un video registrado en la famosa feria, donde un nene que presentaba un parecido físico con Loan era entrevistado por un reportero. Sin embargo, la Policía paraguaya y las autoridades argentinas verificaron la identidad del chico y confirmaron que no se trataba del niño correntino, por lo que esa pista fue desestimada.

Cuando la confusión y el silencio terminan desplazando a Loan del centro de la escena

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El Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la fuerza policial del país vecino estableció en un memorándum que se pudo establecer que el niño fue identificado junto a sus padres, quienes habían acudido de manera voluntaria a la localidad argentina de Clorinda, Formosa, tras enterarse de la difusión de las imágenes.

El documento dice que las averiguaciones permitieron determinar su identidad y que sus progenitores se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes en esa ciudad fronteriza. En esa línea, se detalló que se realizó un estudio morfológico en el cual se compararon imágenes del nene desaparecido en junio de 2024 con las del chico visto en la feria.

Pese a ello, uno de los abogados relacionados a la causa ya había manifestado previamente que hasta el momento no existe una prueba concluyente que acredite el deceso de Loan. Uno de ellos es Alejandro Vecchi, uno de los querellantes que representa a los padres de la víctima, José Peña y María Noguera, quien comentó que la prioridad debe seguir siendo encontrarlo.

Confirmaron que el menor entrevistado en Paraguay no es Loan.

"Loan está vivo y hay que encontrarlo urgente ya que puede sufrir algún tipo de problema, estar necesitando atención médica o sufriendo algún tipo de enfermedad", había manifestado a PERFIL, luego del arranque del debate oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Corrientes. En ese momento, consideró que cualquier suspensión del juicio sería "tremenda y mala".

Para el letrado, el chico, que al momento de su desaparición tenía 5 años, podría permanecer bajo el control, custodia u ocultamiento de una o más personas. Otra de las posibilidades apunta a que podría haber sido víctima fatal en algún momento posterior a su desaparición y ese hecho continúa oculto.

En esa misma línea se expresó el abogado penalista Ignacio Barrios, también con una postura cautelosa. "No se encontró su cuerpo, restos biológicos ni evidencia concluyente de un accidente o de un homicidio. Además, los numerosos rastrillajes no hallaron rastros que indiquen que se perdió y permaneció en la zona", explicó a este medio.

El abogado penalista Ignacio Barrios.

El letrado recordó que la hipótesis de la Fiscalía sostiene que Loan fue sustraído y posteriormente ocultado tras haber ido con su padre a almorzar a la casa de su abuela, por lo que considera posible que haya sido trasladado fuera del área donde se realizó la búsqueda. "Hay que ser prudentes: la ausencia de pruebas tampoco demuestra que esté vivo. Lo correcto, tanto humana como jurídicamente, es continuar buscándolo con vida hasta que aparezca evidencia que indique lo contrario", agregó.

En ese sentido, recordó que la Alerta Sofía -el sistema de búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos- continúa vigente y comentó que en Corrientes la trata de personas debe considerarse un problema complejo. "La provincia presenta factores de vulnerabilidad: pasos internacionales, áreas rurales extensas, informalidad laboral y poblaciones en situaciones económicas muy precarias. La explotación puede ser sexual, pero también laboral", analizó.

"Un indicador concreto es que durante 2024 la jurisdicción federal de Corrientes recibió 41 derivaciones provenientes de la Línea 145 -número para denunciar casos de trata- con una hipótesis preliminar de trata, frente a 23 en 2023", afirmó el abogado. Sin embargo, aclaró que esto no significa que sean todos casos comprobados y que el aumento puede reflejar mayor conocimiento de la línea y disposición a denunciar.

Juicio por Loan: cuarto intermedio

El caso de la Expoa 2026 se había difundido el domingo, cuando un fragmento de la señal Unicanal del país vecino mostró a un niño que se identificó como "Ramiro" durante una cobertura del evento. El menor llevaba puesta la camiseta azul alternativa de la Selección Argentina y respondió las preguntas de un periodista.

Tras el análisis realizado por las autoridades, se informó que un 88% de coincidencia biométrica entre el niño de la feria y la ficha de búsqueda del chico que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, el juicio por su desaparición permanece en cuarto intermedio y, tras haber iniciado el 16 de junio, se reanudará el martes 28 de julio, luego de la feria judicial.

La causa cuenta con 17 imputados, siete por la desaparición de Loan y 10 por supuestamente haber realizado maniobras para entorpecer la investigación. Entre los primeros figura Laudelina Peña, tía del menor, además de Antonio Benítez y Daniel Ramírez, señalados como los primeros en retirarse hacia el naranjal durante el almuerzo familiar. Los otros imputados de este grupo son Mónica Millapi; el exmarino Carlos Pérez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; y el entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

En el otro bloque de imputados se encuentran Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Federico Rossi Colombo, Nicolás "el Americano" Soria, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Todos ellos fueron procesados por diferentes delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos y resistencia a la autoridad.

FP/DCQ