Tras dos primeras audiencias marcadas por irregularidades, la segunda semana del juicio por la desaparición de Loan Peña entró en su etapa más esperada, luego de la identificación de los 17 acusados. Entre otros puntos, se destacaron la convocatoria a nuevos testigos, como la citación a la exdiputada Elisa Carrió, y la declaración de solo dos imputados en la causa paralela, Alan Cañete y Valeria López.

En el debate por el caso del niño que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio están siendo juzgadas siete personas acusadas de su sustracción y ocultamiento, que habría tenido lugar el 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de su abuela; y otras diez que fueron procesadas por supuestamente haber intervenido en maniobras para alterar o entorpecer la investigación. Cañete y López pertenecen a este último grupo.

Declaran los padres en el juicio por Loan: ¿puede romperse el pacto de silencio?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, conformado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, escuchó los testimonios de ambos y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes después de que otros dos imputados, Federico Rossi Colombo y Pablo Núñez, finalmente decidieran no ampliar sus indagatorias.

En la audiencia de este jueves, López se presentó como técnica superior en Psicopedagogía y operadora en violencia de género e infantil, aunque según consignó la agencia Noticias Argentinas, no tiene título habilitante. Su acercamiento al caso de Loan se dio a través de Cañete, que la llamó para que realizara tareas de apoyo y así viajó con una compañera el 4 de julio de 2024 a la localidad de 9 de Julio.

En ese sentido, contó que reside en el partido bonaerense de General Rodríguez, donde había intervenido en una serie de casos de violencia infantil. Sobre cómo sustentó el traslado hasta Corrientes, explicó que pagó de su bolsillo, aunque Cañete le había dicho que iban a reconocerle los gastos, algo que finalmente no habría ocurrido.

Juicio por la desaparición de Loan.

Acerca de qué tareas llevó a cabo, resaltó que su objetivo era "contener a los menores" en el hotel Despertar del Iberá y que cinco días más tarde regresó a su casa. Según la hipótesis fiscal, los acusados del segundo grupo habrían retenido a los testigos, menores y mayores de edad en el establecimiento, para supuestamente influenciar sus declaraciones y entorpecer la investigación.

Cañete, por su parte, habló ante el tribunal este miércoles. Allí, aseguró que viajó a la provincia del nordeste argentino para colaborar en encontrar a Loan, autorizado por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el nene que fue asesinado a golpes en La Pampa por su madre y la novia de ella. También compartió imágenes que acreditarían que conoce al impulsor de la Fundación Dupuy, pero no quedó claro si podía actuar en nombre de la asociación.

Para la acusación, Cañete y los procesados en el expediente paralelo se hicieron pasar por miembros de la entidad. El fiscal Carlos Schaefer le exhibió un chat en la que le dijo a Ramón Dupuy que necesitaba el respaldo de una organización para intervenir en el caso. “Decí que me conocés”, le habría respondido el hombre, pero Cañete no terminó de explicar cuál era su vínculo con él y la fundación.

El momento de la detención de Alan Cañete.

En otro momento, le consultaron qué relación tenía la búsqueda de Loan con la estadía a lo largo de varios días de los familiares del nene en Despertar del Iberá, motivo por el que el grupo fue denominado mediáticamente como "La Banda del Hotel". El imputado no pudo dar respuestas precisas sobre esto y después le pidió una curiosa disculpa a Pablo Núñez: "Es mi peluquero. Lo llamé porque tenía el pelo hecho un desastre. Se tomó un colectivo y llegó, terminó cortándole el pelo como a diez personas”.

Citan a declarar a Elisa Carrió

Elisa Carrió, ex líder de la Coalición Cívica, fue citada para que declare como testigo en el juicio a pedido de la abogada Mónica Chirivín, defensora de Laudelina Peña, tía de Loan y una de las siete acusadas en el primer grupo. Su convocatoria se debe a una publicación que realizó en sus redes sociales a los pocos días de la desaparición en relación a una conversación que mantuvo con el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

"Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, había comentado en su cuenta de X el exjefe provincial a 17 días del inicio de la búsqueda del pequeño. Ese mensaje fue comentado luego por la exlegisladora, quien expuso: “A alguien había que quebrar”.

La exdiputada nacional Elisa Carrió.

Sumado a Carrió, quienes también deberán prestar testimonial ante los jueces son el polémico abogado José Codazzi -que se encuentra detenido en el marco de otra causa- y el periodista Javier Ponzone.

Los 17 acusados en el caso Loan

Por la desaparición de Loan hay un primer grupo con los principales siete implicados que está acusado de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años de edad. En calidad de coautores, están imputados Laudelina, su esposo Bernardino Antonio Benítez, María Victoria Caillava y su marido el exmarino Carlos Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su esposa Mónica Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Maciel.

Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva.

Por otra parte, Rossi Colombo, Cañete, López, Núñez, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Cutaia, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio llegaron a juicio acusados de haber entorpecido la investigación.

A los diez integrantes de este segundo grupo se les atribuyen distintos delitos, entre ellos encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, algunos actuaron de manera organizada y con distribución de funciones, mientras que otros realizaron aportes específicos.

FP/AF