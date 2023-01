Ramón Dupuy pidió prisión perpetua para las asesinas de Lucio: "¿La madre es la madre? Al año y tres meses me lo trajo muerto"

El teléfono de Ramón Dupuy no deja de sonar. Desde hace más de un año que la vida de él y de toda su familia dio un vuelco, cuando su nieto Lucio Dupuy, de 5 años, fue golpeado brutalmente y murió producto de esas agresiones.

Desde ese entonces, Ramón –al igual que su esposa, Silvia Gómez– asumió el rol de reclamar justicia por su muerte, da su número personal para hablar con los medios y reafirma lo que espera, más que cualquier otra cosa: que las imputadas por el homicidio de su nieto, su mamá Magdalena Espósito y su pareja, Abigail Paez, sean condenadas a prisión perpetua por el crimen.

Lucio nació y vivió con su familia paterna en General Pico, provincia de La Pampa, hasta que en agosto de 2020 su mamá recuperó la tenencia y asíel nene se mudó a la ciudad de Santa Rosa, donde Espósito vivía con Abigail Pérez.

Lucio Dupuy.

El 26 de noviembre de 2021, poco más de un año después, de acuerdo a la acusación, Espósito y Páez "agredieron físicamente, en forma conjunta" a Lucio y le provocaron múltiples lesiones que ocasionaron su muerte. Pero las agresiones y las heridas, según se pudo constatar, ocurrían desde mucho antes.

El próximo jueves 2 de febrero, tras el juicio que tuvo lugar en diciembre a puertas cerradas, se conocerá la sentencia de la Justicia sobre las imputadas. En ese marco, Ramón Dupuy dialogó con PERFIL.

Lucio Dupuy con sus abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez.

"Deseo que la vida pase rápido para volver a verte": la sentida carta del padre de Lucio Dupuy

–¿Cómo transitan estos días, a una semana de que se conozca la sentencia del juicio por la muerte de Lucio?

–Con muchas ansias que llegue el día 2 para saber la culpabilidad de estas asesinas. Mucha impotencia te da, mucha bronca. Parece que le hubieran agregado horas a los días porque se nos hacen interminables.

–¿La expectativa es que reciban una condena a prisión perpetua?

–Es lo que se merecen, por las pruebas que hay de los gravísimos hechos que cometieron con Lucito.

–¿Cuándo fue la última vez que vio a Lucio antes de su muerte?

–Yo lo vi por última vez para el día del padre, fue el regalo mas lindo que me hizo Cristian (N. de la R.: su hijo, el papá de Lucio) traerlo acá a casa. Eso fue el anteaño pasado. Fue el regalo más lindo.

Lucio con su abuelo, Ramón Dupuy.

–¿Después de eso volvieron a tener contacto?

–Sólo un par de veces por teléfono, por videollamada.

–En una entrevista usted mencionó que en ocasiones Magdalena Espósito, la mamá de Lucio, les pedía dinero y que eso influía en la comunicación que podían tener con él. ¿Esto era así?

–Nosotros nos dábamos cuenta cuando ella necesitaba plata porque nos ponía en un mensaje: “Lucho quiere hablar con vos”. Entonces le preguntaba cómo estaban, si estaban bien, y ella me decía “no, mirá, no llego a fin de mes, si tenés algo girame”, era así constante. Nos dimos cuenta de eso desde un primer momento, porque cuando terminábamos de depositar la plata, hacíamos la videollamada y automáticamente atendía. Y después queríamos comunicarnos a los diez minutos y estábamos bloqueados de vuelta. Lucito para ellas significaba plata.

–Antes de que se separara de su hijo, en su vínculo con la mamá de Lucio, ¿hubo alguna vez alguna pelea, un conflicto?

–No, para nada. La relación que teníamos no era muy fluida, pero nunca tuve un choque con ella, jamás.

–En varias de las publicaciones para recordar a Lucio, es recurrente que le pidan perdón por no haber podido ayudarlo, por no haberse dado cuenta de la violencia de la que era víctima. ¿En algún momento sospecharon algo?

–Qué ser humano se puede imaginar la atrocidad que hicieron con Lucio. En ninguna mente entran las cosas que le hicieron a Lucito. Nosotros vivíamos a 140 kilómetros, solamente comunicación por teléfono teníamos porque no lo dejaban ver, nos impidieron totalmente el contacto con él. A eso se le suma que estábamos en plena pandemia, no podíamos viajar de pueblo a pueblo.

El papá de Lucio, Cristian Dupuy, y su abuelo Ramón Dupuy.

–La mamá tenía la tenencia desde agosto del 2020, cuando dejó de vivir con ustedes

–Si, y Cristian hacía miles de malabares para llegar a verlo, cuando llegaba a Santa Rosa ella le cerraba la puerta en la cara y no se lo dejaba ver. Le decía “hoy no te lo llevas”. Y no se podía hacer nada, porque bueno, como dijo la jueza inoperante que tenemos acá en (General) Pico, “la madre es la madre y no va a estar mejor que con la madre”. Hoy por hoy yo le preguntaría a la jueza: ¿la madre es la madre y no va a estar mejor que con la madre? Al año y tres meses me lo trajo muerto.

–Se refiere a la jueza Ana Clara Pérez Ballester (titular del juzgado de la Familia y del Menor nº1 de General Pico, La Pampa)

–Si. No hizo su trabajo. Cuando se lo llevaron a Lucio, él tenía su familia materna y paterna acá en Pico. Lucio se crió acá, nació en Pico. No le hizo un seguimiento, no le preguntó dónde lo llevaba, con quién, dónde tenía para vivir, cómo lo iba a mantener. No le preguntó nada la jueza, entonces es una inoperante para su cargo. Nosotros en todo momento peleamos por Lucio, en todo momento lo quisimos traer de vuelta. Pero no se puede, no se pudo.

–¿Cómo lo recuerda a Lucio, si tuviera que contar cómo era él cuando vivía con ustedes en General Pico, qué diría?

–Lucio vivió los cuatro primeros años de su vida con nosotros y fue feliz. Nunca le conocimos una lágrima a Lucio, ni cuando se acostaba, que hay chicos que no les gusta acostarse. Yo le decía “Papito, ¿vamos a dormir?” y se iba a dormir. Se levantaba con una sonrisa de oreja a oreja. Lucio era feliz acá, muy feliz.

Lucio Dupuy.

Crimen de Lucio Dupuy: el 2 de febrero se conocerá la sentencia

La fiscalía que interviene en el juicio pidió que Magdalena Espósito y Abigail Páez sean declaradas culpables de "homicidio calificado y abuso sexual". Estos delitos prevén la pena de prisión perpetua.

La querella pidió las mismas condenas, e introdujo además el agravante de "odio de género". En base a las pruebas y la opinión de los peritos, su familia asegura que a Lucio “lo matan por odio al género opuesto, porque interfería en la pareja y porque era varón”, según dijo Ramón Dupuy a este medio.

En tanto, la defensa de las acusadas plantea que se trató de un hecho "preterintencional", es decir, que las agresoras querían causar un daño pero no la muerte.

El 2 de febrero, los jueces del tribunal de Santa Rosa determinarán si son o no declaradas culpables, y en caso de que sea por un delito que no sea con pena de prisión perpetua, harán una segunda audiencia donde darán a conocer las penas.