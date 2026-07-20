El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este lunes una nueva audiencia con una testigo que hasta ahora no había podido declarar. Se trata de Andrea Trimarchi, excontadora del abogado Matías Morla y exapoderado de las marcas del exfutbolista, quien fue convocada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro para brindar su testimonio.

La audiencia comenzará a las 10 y será la segunda del debate que se realiza un lunes debido a la feria judicial en la provincia de Buenos Aires. Trimarchi ya había sido citada con anterioridad, pero su declaración debió postergarse porque se encontraba en el exterior.

Juicio por Maradona: volverá a declarar el psicólogo de Diego y citaron a Maxi Pomargo, cuñado de Matías Morla

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La mujer es hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer de Morla, quien fue mencionado durante el juicio por el psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados en la causa. Según declaró el profesional, el conductor fue paciente suyo debido a problemas de adicción al alcohol.

Se espera que la declaración de Andrea Trimarchi aporte información sobre el entorno de Morla, quien no integra este proceso judicial por la muerte de Maradona, aunque sí aparece mencionado en distintos testimonios y

Los chats entre Leopoldo Luque y Vanesa Morla

En las últimas horas trascendieron conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los imputados por el fallecimiento de Diego, y Vanesa Morla, hermana del exapoderado del exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Nápoli, que forman parte del material peritado por las autoridades y fue difundido por la agencia Noticias Argentinas.

Los mensajes, intercambiados entre fines de 2019 y octubre de 2020, muestran conversaciones sobre los honorarios que percibía Luque, la atención médica que recibía el exfutbolista, el vínculo con su familia y cuestiones relacionadas con la medicación durante la internación domiciliaria.

El neurocirujano Leopoldo Luque en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Una de las conversaciones ocurrió el 26 de noviembre de 2019, cuando Luque le detalló a Vanesa Morla las tareas que realizaba y el dinero que pretendía cobrar: "Yo le voy a pedir 1 luca verde. Incluye: ver a Diego dos veces al mes en la casa; hacer las recetas; conseguirle todos los profesionales; solucionar casi todos los quilombos de Diego y su entorno". La respuesta fue inmediata: "El pago va a ser en pesos porque vivimos en Argentina. Tenés que decir eso porque se 'tronan' en dólares. Igual yo lo veo antes. Le voy a decir algo de un pago mensual", le contestó la mujer.

Al día siguiente, Luque le pidió que le enviara fotografías de las recetas médicas de Maradona. Semanas después, el neurocirujano le comentó que "ayer lo llamó Gianinna". Vanesa le respondió: "¿Qué quería? No le des bola". Cuando el médico explicó que la hija de Maradona le consultaba por el estado de salud de su padre, la mujer le advirtió: "Decile cosas bien, capaz graba", a lo que Luque respondió: "Sí, ya sé".

En otra conversación, en marzo de 2020, Luque ironizó sobre el manejo económico de Matías Morla: "Tu hermano me hace reír, boluda, le maneja todo a Diego y después me dice 'le tengo que consultar a Diego cuánto te tenemos que pagar'. No te puedo creer".

Los intercambios también reflejan conversaciones sobre la relación con la familia de Maradona. A principios de abril de 2020, Vanesa Morla le sugirió al médico que utilizara una llamada de Gianinna para reforzar su vínculo con el exfutbolista. "Le tenés que decir 'mirá, tu hija me llamó... lo único que dijo es: si mi papá se muere es culpa tuya'", le escribió.

Por último, uno de los chats más cercanos a la muerte del exfutbolista está fechado el 22 de octubre de 2020, poco más de un mes antes del fallecimiento. Allí, Vanesa Morla le pidió a Luque: "¿Podés mandar al de los sueros mañana que quiere Diego, porfa?". En el mismo mensaje agregó: "Hablé con Agustina (Cosachov) para que le reajuste la medicación porque estaba durmiendo mucho", en referencia a la psiquiatra que atendía al entonces entrenador de Gimnasia de La Plata.

Los acusados por la muerte de Maradona

En el juicio están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión, el neurocirujano y médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares en un proceso separado, aunque ese debate permanece suspendido por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

FP