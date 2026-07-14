El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a vivir una audiencia cargada de tensión cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto se cruzaron durante la declaración de un testigo. El episodio obligó a la intervención de un fiscal y siguió fuera de la sala, tras un cuarto intermedio, donde se registraron gritos y la discusión casi termina a los golpes.

Todo ocurrió mientras Julio César Soria, quien se desempeñó como custodio del astro futbolístico los últimos años de su vida, comparecía ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro. En un momento, Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, lo acusó de intentar esquivar las respuestas al contestar varias veces que "no recordaba" las situaciones que se le consultaron.

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque pasó al ataque y culpó a dos colegas por la fallida internación domiciliaria

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Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, exmédico de cabecera de Diego y uno de los principales imputados por su fallecimiento, cuestionó a su colega y sostuvo que estaba "apretando" al testigo. Ambos comenzaron a elevar el tono de voz al discutir y el excandidato a vicegobernador de La Libertad Avanza calificó a Burlando de "irrespetuoso".

Tras otro intercambio, lo invitó a salir fuera de la sala y continuar con la pelea. “Sos un payaso de mierda, andá al Bailando (por un Sueño)", le gritó Oneto. Por su parte, el letrado querellante le respondió: “Acá estoy chiquito, sos un gil. Me invitaste y acá estoy”. El juez Alberto Ortolani, presidente del tribunal, los había advertido con apartarlos a ambos y después los llamó para tener una conversación en privado.

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna.

Ante el clima de tensión, uno de los fiscales del juicio intervino para intentar calmar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Los abogados quedaron cara a cara, junto a periodistas e integrantes de los equipos que los acompañan durante las audiencias, y finalmente el enfrentamiento se diluyó.

Debido al incidente los magistrados decretaron un cuarto intermedio, luego del cual continuará brindando su testimonio Soria, quien trabajó como personal de seguridad del también exdirector técnico de Racing, Gimnasia de La Plata y la Selección Argentina a partir de 2015. Durante el primer juicio en 2025, que fue declarado nulo tras el escándalo de la exjueza Julieta Makintach, el custodio había sido acusado por falso testimonio y se ordenó su detención -lo que posteriormente fue anulado-.

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