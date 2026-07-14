Declara un nuevo custodio clave sobre los últimos días de Maradona en Tigre

Este martes 14 de julio, Julio César Soria, uno de los custodios que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre, declarará como testigo ante los Tribunales de San Isidro en el marco del juicio por la muerte del astro futbolístico.

La citación responde a la necesidad de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón de reconstruir las condiciones de salud y el entorno que rodeaba al ex futbolista en sus últimos días de vida, buscando determinar si existió abandono de persona o negligencia médica por parte de los profesionales a cargo de su salud.

Soria asistirá a la audiencia para aportar datos cruciales tras el alta que recibió Maradona de su operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. Su testimonio es clave para la causa, ya que rotaba turnos semanales en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en Benavídez, junto a Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria.

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Juicio por la muerte de Maradona: mañana será el turno del psicólogo Carlos Díaz para declarar

Este último, exjefe de seguridad de Diego, ya declaró el jueves pasado tras haber sido demorado brevemente en un primer juicio nulo por supuesto falso testimonio. Coria recordó que el 24 de noviembre de 2020 el paciente fue al baño por sus propios medios y admitió haberle realizado maniobras de RCP el 25 de noviembre, el fatídico día de su fallecimiento.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona.

Las claves que investiga la Justicia sobre el entorno de Maradona

Se espera que Soria detalle ante el tribunal cómo observó al célebre futbolista en la intimidad, cuál era su estado de ánimo real y qué tipo de atención técnica y humana recibía por parte del cuerpo de enfermeros. Asimismo, el foco de los magistrados estará puesto en saber si el custodio presenció comunicaciones directas entre Maradona y el núcleo médico principal: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Por otra parte, fuentes ligadas a la defensa de Carlos Díaz, especialista en el tratamiento de adicciones, consignaron que el imputado podría volver a comparecer el próximo jueves 16 para ampliar su declaración en la causa.

Otra jornada de tensión en el juicio por la muerte de Maradona: Burlando pidió la detención de una testigo por falso testimonio

Quiénes son los acusados y las penas que enfrentan

El juicio oral tiene en el banquillo de los acusados a siete profesionales de la salud: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos se encuentran procesados bajo la carátula de "homicidio simple con dolo eventual", un delito que prevé una pena en expectativa que va desde los 8 hasta los 25 años de prisión.

Por fuera de este debate principal, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un proceso paralelo mediante un jurado popular. Sin embargo, este juicio por jurados se encuentra actualmente demorado debido a un planteo de recusación interpuesto contra la jueza María Coelho, el cual debe resolverse antes de fijar la fecha del debate.

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