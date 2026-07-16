El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves con la declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete profesionales de la salud imputados en la causa y quien atendió al exfutbolista por sus adicciones. Además, la fiscalía citó a declarar a Maximiliano Pomargo, exsecretario personal del también exdirector técnico y cuñado de quien fue su amigo y apoderado, el abogado Matías Morla.

El especialista en salud mental ya había declarado en dos oportunidades ante los jueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro, Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Se espera que en esta jornada responda a una serie de preguntas de sus defensores Diego Olmedo y Hernán Guaita, por lo que no contestará las consultas de las demás partes.

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En su turno anterior, Díaz, conocido como "Charly" por su entorno cercano, buscó darle contexto a los audios que presentaron los fiscales del juicio, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, donde se lo escucha hablando con la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las imputadas. "Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años. No es que murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo", se lo escuchó decir en el mensaje de voz.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) convocaron a testificar a Pomargo, marido de Vanesa Morla, hermana del exapoderado de los derechos de imagen del exjugador de Argentinos Juniors, Boca, Napoli y la Selección Argentina. Los tres formaban parte de su círculo de confianza y administraban diferentes asuntos de su vida, desde los personales hasta legales y comerciales.

El psicólogo Carlos Díaz.

Como su secretario privado, fue quien acompañó en sus últimos días a Maradona en la vivienda del barrio privado San Andrés de la localidad de Benavídez, partido de Tigre, donde cursó una internación domiciliaria tras haber sido sometido a una operación en la cabeza por un hematoma subdural. En ese lugar fue donde finalmente murió Diego, el 25 de noviembre de 2020.

Según afirmaron distintos testigos a lo largo del debate oral, el cuñado de Morla era una de las personas que se encontraban cuando se produjo su fallecimiento. Durante la instrucción de la causa, Pomargo declaró que los días anteriores había visto al entonces entrenador de Gimnasia de La Plata "hinchado" y se lo comentó a la enfermera Gisela Madrid, la única de las acusadas que será juzgada más adelante en un juicio por jurados.

Además de Díaz y Cosachov, en este proceso están imputados por homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, exmédico de cabecera del Diez; Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, el enfermero y compañero de Madrid, Ricardo Almirón; el jefe y coordinador de ambos, Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Qué había declarado el psicólogo Díaz

En su primera comparecencia ante el tribunal, Díaz dio contexto a los chats y audios incorporados por la Fiscalía en las audiencias previas. Hizo una declaración parcial y buscó despegarse de la responsabilidad por la atención médica del exfutbolista, ya que algunas versiones indicaban que el equipo tratante estaba integrado por él, Luque y Cosachov.

Juicio por la muerte de Diego Maradona.

“No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo”, expresó Díaz en una conversación con Cosachov. “Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza, nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado. Estamos limpios”, le aseguraba el psicólogo a la psiquiatra ante la preocupación del entorno días después del fallecimiento del jugador de fútbol.

Sobre esto, mencionó que esa frase fue sacada de contexto y que se trató de una conversación privada en la que intentaba transmitir que Diego tenía antecedentes cardíacos de larga data, no que estuviera minimizando lo ocurrido. Además, dijo que su actuación se limitó al abordaje psicológico, sin capacidad para decidir cuestiones clínicas o de internación.

Por otro lado, recordó que conoció al exfutbolista "29 días antes de su muerte" y agregó que a pesar de las dificultades, Maradona había mostrado la voluntad de recuperarse de su adicción al alcohol. “Era inestable e impredecible. Enfaticé el tratamiento de abstencionismo. Había un trastorno bipolar; el 12 de noviembre lo visitamos con Cosachov y lo habíamos visto 'bárbaro'", cerró.

FP/ff