El juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo nuevos avances con la declaración de otros dos peritos que integraron la Junta Médica que analizaron las circunstancias de su fallecimiento. Entre ellos, dio su testimonio el toxicólogo Carlos Damín, que expresó que el exfutbolista era una "paciente de riesgo" por sus antecedentes y que tendría que haber sido internado "incluso contra su voluntad".

El testimonio de Damin, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, fue especialmente relevante para la situación de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, dos de los siete imputados, ya que analizó los psicofármacos que recibió el también exentrenador. En la jornada de este martes, además de ellos estuvieron presentes otros acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

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"No había medicación antihipertensiva ni cardiológica en el listado, tampoco tenía un médico clínico, no tenía un cardiólogo y, si bien tenía psiquiatra, no estoy seguro de que lo haya visto con la frecuencia necesaria", indicó el toxicólogo al comienzo de su comparecencia ante el Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro.

En ese sentido, apuntó contra Cosachov al manifestar que, en su opinión, "le suministraba una batería de medicamentos sin saber si los mismos podían causarle efectos secundarios". y ratificó que muchos de esos remedios "se metabolizan en el hígado" y Diego tenía cirrosis. "Con la quetiapina, lurasidona y venlafaxina hay que tener un control cardiológico porque puede provocar una afección cardíaca", agregó.

El entonces director técnico de Gimnasia de La Plata fue operado de un hematoma subdural en la cabeza tras su cumpleaños número 60 y, tras la externación, comenzó una recuperación en una vivienda particular del country San Andrés de Olivos. Sobre esa modalidad, afirmó: "El paciente tomaba mucha medicación que no era la adecuada; hubiera requerido otro tipo de internación, incluso una involuntaria".

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"Un paciente sin control de sí mismo, sin controles de cuidado, que no puede tomar alcohol y toma, no puede comer con sal y come, decide quién entra y quién sale: no puede estar en una casa", concluyó Damín, antes de cuestionar la falta de seguimiento rutinario del estado de salud del Diez.

Caso Maradona: la declaración del nefrólogo

El segundo testimonio durante la última jornada fue el de Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico, que indicó ante los jueces que Maradona "tenía un problema renal crónico", y que era difícil detectarlo porque "no se exterioriza". También, añadió que debería haber tenido seguimiento nutricional y que una dieta era "fundamental".

Acerca de los daños que presentaban estos órganos, el experto dijo que estaban excedidos de peso: “El riñón izquierdo pesaba 183 gramos y el derecho más de 213. El promedio es 170. Pero además Maradona medía 1,60, y con esa altura, el riñón tenía que pesar 140”, puntualizó. Por otro lado, aclaró que para que los riñones "se llenen de agua" tiene que pasar mucho tiempo.

De acuerdo con las conclusiones de la Junta Médica, el exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Nápoli sufría una enfermedad renal crónica; sus riñones presentaban una superficie rugosa en la macroscopía, mientras que se detectó una necrosis tubular aguda y una glomeruloesclerosis con fibrosis intersticial y atrofia muscular leves en la microscopía.

El neurocirujano Leopoldo Luque.

"Según los antecedentes del paciente, el consumo de cocaína puede ser uno de los causales de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, el cual no obstante puede no ser excluyente», se lee en uno de los párrafos del escrito. En tanto, los estudios complementarios a la autopsia señalaron que no había presencia de alcohol y drogas en el cuerpo del exmediocampista.

El proceso que busca definir si los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la salud de Maradona cometieron o no negligencia o tuvieron algún tipo de responsabilidad en su muerte, tiene como imputados a Luque, Cosachov, Díaz, Forlini, Di Spagna, al enfermero Ricardo Almirón; y al coordinador de enfermería, Mariano Perroni.

Además, en la causa también está acusada la enfermera Gisela Madrid, la única que será sometida a un juicio por jurados cuando finalice el debate técnico.

FP/fl