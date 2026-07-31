El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá el próximo martes 4 de agosto una audiencia clave con la declaración del kinesiólogo Nicolás Taffarel, uno de los profesionales que mantuvo un contacto frecuente con el exfutbolista durante los últimos meses de su vida. Además, la jornada podria marcar el inicio de los testimonios de los peritos de la Junta Médica, que llegaron a las conclusiones acerca del fallecimiento del Diez.

Conocido como "Taffa", el profesional también es terapista manual y trataba a Diego por sus problemas de movilidad. Tenía diálogo con el entorno del exentrenador de Gimnasia de La Plata, su familia y sus médicos, especialmente con el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el debate. En la instrucción, declaró que lo vio "hinchado" y con "la pierna derecha que explotaba de líquido".

"Hongo de espuma" y "signos de agonía": el relato de un forense en el juicio por la muerte de Diego Maradona

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Según relató, esa situación persistió durante la internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, en Tigre, luego de que fuera operado por un hematoma subdural en la cabeza en la Clínica Olivos. Incluso recordó que advirtió sobre los síntomas tanto a la enfermera que lo asistía como a Luque, a quien le consultó por qué no continuaban administrándole diuréticos. "Me dijo que eso lo manejaban los médicos de la obra social", señaló sobre la respuesta que recibió.

El kinesiólogo también había asegurado que, en los días previos a la muerte de Maradona, lo veía "deteriorado y entregado" y afirmó que el consumo de alcohol y marihuana era conocido por quienes integraban su entorno. En ese sentido, dijo que cuando detectaba alguna situación que le llamaba la atención se la comunicaba a Luque, con quien mantenía una relación profesional.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

"Lo sabían todos, con Luque siempre hablaba cuando Diego tomaba mucho. Tomaba a la mañana cuando se despertaba", afirmó. Además, el 18 de noviembre, una semana antes de la muerte del exjugador, le envió un mensaje al neurocirujano que decía: “Está muy hinchado Leito... Los ojos hinchados como una teta”.

Para la Fiscalía, su testimonio podría ser muy importante no solo para saber cómo era el estado de Diego y los signos del edema que habrían influido en su fallecimiento, sino también para conocer cómo era la dinámica dentro de la vivienda y con los médicos tratantes.

El turno de la Junta Médica

El segundo juicio por el fallecimiento del exmediocampista de Argentinos Juniors, Boca y Nápoli, que tuvo un primer proceso durante 2025 pero terminó "nulo" por el "escándalo del documental" de la exjueza Julieta Makintach, podría llegar pronto a una etapa muy esperada con la citación de los profesionales de la Junta Médica que analizó las circunstancias de su deceso.

Según la autopsia, que se llevó a cabo en la morgue de San Fernando, Maradona falleció a causa de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada”. Entre otros puntos que elaboraron los peritos en el análisis posterior, se señaló que presentaba un edema generalizado, el corazón agrandado y un periodo agónico prolongado.

Entre otras conclusiones, se indicó que supuestamente "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente" y que el cuidado durante su estancia en Tigre se encontró "plagado de deficiencias, irregularidades y ausencia de controles". Para la acusación, los imputados actuaron de manera "temeraria" e "indiferente" frente al deterioro y omitieron adoptar las medidas necesarias para evitar un desenlace.

En el banquillo están el neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. Todos están acusados de "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión. En tanto, la enfermera Gisela Madrid, quien será juzgada más adelante en un juicio por jurados.

FP/fl