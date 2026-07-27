El nutricionista de la Selección Argentina declara en el juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanuda este lunes, en una nueva audiencia extraordinaria en plena feria judicial. Para esta jornada fue convocado Luciano Spena, nutricionista que integra el cuerpo médico de la Selección Argentina de fútbol y que fue rechazado por el exfutbolista cuando fue a visitarlo mientras se encontraba en medio de una internación domiciliaria, poco antes de su fallecimiento.

Spena había sido citado semanas atrás por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarre, a cargo de la acusación en el debate que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro, pero no pudo asistir porque se encontraba acompañando al plantel liderado por Lionel Messi en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Declaran tres custodios en el Caso Maradona: uno de ellos había sido detenido en el juicio anulado

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El profesional había sido convocado para evaluar el estado nutricional de Maradona durante la internación domiciliaria en el barrio San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre, lugar en el que el entonces director técnico de Gimnasia de La Plata había sido trasladado para recuperarse luego de ser operado por un hematoma subdural en la cabeza, procedimiento que se llevó a cabo en la Clínica Olivos.

El 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte del histórico mediocampista, Spena acudió a la casa junto con el médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los siete imputados que tiene la causa, pero Maradona se negó a recibirlos. Por ese motivo, la consulta nunca pudo realizarse a pesar de haber sido citados por la empresa de medicina prepaga que tenía el Diez, Swiss Medical.

La declaración del actual integrante de la Selección Argentina podría aportar datos sobre el funcionamiento de la internación domiciliaria y las preocupaciones sobre la alimentación del paciente.

El nutricionista Luciano Spena.

Según se reconstruyó a lo largo del proceso, el exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Nápoli no siguió una dieta específica durante sus últimas semanas de vida y consumió platos de comida que no habrían sido adecuados, como un estofado de osobuco, sándwiches de miga y un salteado de camarones a la provenzal que le causaron una indigestión.

El nutricionista será una de las últimas personas en declarar en el segundo debate oral y público por el fallecimiento de Diego; el primero fue suspendido el año pasado por el escándalo del documental de la exjueza Julieta Makintach. Tras esta audiencia, las próximas estarán enfocadas en la Junta Médica, donde dos grupos de peritos llegaron a conclusiones distintas respecto al deceso del astro futbolístico.

Caso Maradona: la declaración de la contadora

La contadora Andrea Trimarchi, la testigo que declaró en la audiencia anterior, confirmó que administró distintos pagos relacionados con la atención médica de Maradona durante la internación domiciliaria. La hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer del abogado Matías Morla, expoderado de los derechos de la marca del exfutbolista, consignó que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los siete acusados, eran los médicos de cabecera.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

"En 2020, para Maradona trabajaban cadetes, choferes, mucamas, cocinera y personal de seguridad. En cuanto al personal de salud, cuando salió de la clínica y fue a Tigre, sabía que lo atendían el doctor Luque y la doctora Cosachov", sostuvo ante los jueces. Sobre los pagos a ambos, comentó que fue desde 2019 al neurocirujano y en 2020 a la psiquiatra.

"Con respecto al psicólogo Carlos Díaz, que atendió a Diego por su adicción al alcohol, Trimarchi agregó que la relación con él "fue en los últimos tiempos de Diego, aproximadamente dos meses antes de su muerte", por lo que no se le hizo ningún pago.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, están imputados por "homicidio simple con dolo eventual", el enfermero Ricardo Omar Almirón; su jefe, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y Pedro Di Spagna. Todos ellos están acusados de actuar con supuesta negligencia, en un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, una vez que termine el proceso principal, pero ese debate permanece demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

FP