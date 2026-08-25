ATE rechazó la nueva paritaria estatal y prepara medidas de fuerza contra una oferta por debajo de la inflación

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la nueva propuesta salarial del Gobierno para los empleados de la administración pública nacional y anunció que avanzará con la definición de nuevas medidas de fuerza.

La oferta contempla aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija no remunerativa de $80.000 por única vez en diciembre.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que el Gobierno avanza hacia una política de salarios por debajo de la inflación. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó.

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Según Aguiar, el acuerdo implica nuevos incrementos por debajo de la inflación y profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. “Para nosotros esta negociación es inaceptable”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó la suma fija ofrecida para diciembre. Según planteó, los $80.000 “no alcanzan ni siquiera para llenar un tanque de nafta” y perderán todavía más poder adquisitivo hacia fin de año.

ATE prepara nuevas medidas de fuerza

Tras rechazar la propuesta, el sindicato convocará para la próxima semana a un plenario federal de delegados, donde analizará un nuevo plan de acción contra la política salarial del Gobierno.

“Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”, afirmó Aguiar.

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Desde ATE sostienen que los trabajadores estatales acumulan una pérdida significativa de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. Según el sindicato, el deterioro supera el 44% en la administración pública nacional bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.

La organización sindical también cuestionó el rol de UPCN, que viene aceptando las propuestas salariales del Gobierno mientras ATE las rechaza. Aguiar apuntó contra ambos sectores al señalar que, tras la firma de los acuerdos, “deben estar festejando juntos”.

El gremio viene planteando que las sucesivas paritarias no permiten recuperar la pérdida salarial acumulada y que los incrementos acordados quedan por debajo de la evolución de los precios.

En paralelo al rechazo de la propuesta, ATE difundió los resultados de una encuesta realizada entre trabajadores de organismos y ministerios de distintas provincias. Según el relevamiento, el 87% de los consultados tiene deudas vigentes y, dentro de ese grupo, el 73% mantiene compromisos con varias entidades.

El informe señala además que el 40% de quienes se endeudan utiliza ese dinero para afrontar urgencias médicas, gastos de educación, alquiler o expensas, mientras que el 37% lo destina al pago de otras deudas o a la compra de alimentos y ropa.

Por otra parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y otras organizaciones sindicales, difundió un informe sobre el nivel de ingresos de los trabajadores.

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Según ese relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del INDEC y ponderado en función de las necesidades básicas, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161 para evitar que un trabajador sea considerado pobre.

El mismo informe sostiene que, en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió $14,9 millones durante la gestión de Javier Milei.

Con el rechazo de ATE a la nueva oferta salarial, el conflicto entre el Gobierno y uno de los principales sindicatos estatales vuelve a quedar abierto. El próximo plenario federal de delegados será el ámbito en el que el gremio definirá cómo continuará su reclamo y qué medidas de fuerza impulsará.

RG