La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para este miércoles 8 de julio en reclamo por las 60 desvinculaciones que ocurrieron en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). También se realizará una caravana a partir de las 9.30 hacia el Centro Atómico Constituyentes.

"Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar", manifestó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, según la Agencia Noticias Argentinas.

Conflicto por despidos en la CNEA: renunciaron dos gerentes y piden reincorporar a 24 empleados

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Desde la organización indicaron que las protestas "también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país" y reclamaron que "lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo".

"Todos los Estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados", desarrollaron.

Aguiar también señaló que "el vaciamiento y el desmantelamiento de la CNEA y de los centros atómicos es una política pública de (el presidente Javier) Milei que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos".

"Los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno paralizan áreas clave del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad. Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años", aseguró.

El dirigente gremial también sostuvo que "la Comisión Nacional de Energía Atómica no genera pérdidas" y, en referencia al ajuste del Gobierno, amplió: "Por el contrario, es superavitaria. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno".

Conflicto por los despidos en la CNEA

Tras la denuncia del despido de 60 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), desde el 1 de julio hasta el momento, funcionarios en puestos gerenciales entregaron nueve notas que piden la restitución de 24 de las personas desvinculadas por parte del presidente del organismo, Martín Eduardo Porro. Además, dos gerentes presentaron la renuncia.

En su momento, el presidente de la entidad aclaró vía X: "Ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla". No obstante, diferentes fuentes de la comisión le confirmaron a La Nación que hay áreas virtualmente paralizadas.

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Desde la comisión rechazaron las acusaciones y aseguraron que "ningún área crítica está en riesgo", indicando que "las solicitudes provienen de gerentes de área a quienes se les pidió la renuncia previo a las desvinculaciones por estar en desacuerdo con los lineamientos del Gobierno, por eso están enojados y dicen cosas que son falsas".

Como consecuencia de la tensión dentro de la CNEA se generó una fuerte reacción que implicó cartas públicas de parte de diferentes representantes que manifestaron su rechazo a determinadas medidas y denunciaron una desarticulación de la entidad y de la función Ciencia y Técnica en general.

En este contexto también renunciaron dos gerentes de la CNEA, el del área de Energía Nuclear, Juan Manuel Ranalli, y la del área de Investigación, Desarrollo y Aplicación, Karina Alejandra Pierpauli. Según indicaron miembros de la comisión, entre ambos manejaban unos 1400 empleados.

AS/ff